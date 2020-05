El PSOE en la Diputación apuesta por mantener las cuantías de las ayudas deportivas para los ayuntamientos

Los diputados socialistas consideran que no se deben recortar en las cuantías a las ayudas que la Diputación Provincial de Soria concede a los clubs, los ayuntamientos para la organización de eventos deportivos y la adquisición el material deportivo. En la comisión de Deportes que se ha celebrado de forma telemática, el PSOE ha apostado por el mantenimiento de estas partidas de modo no se apliquen las rebajas en el presupuesto asignado. Para los socialistas tanto la cultura como el deporte son áreas que dinamizan la economía y el ocio de los sorianos y por tanto, necesarias, máxime cuando estamos hablando de cantidades que no son excesivamente elevadas dentro del presupuesto del Departamento de Cultura y Deportes.

En lo que respecta a la rebaja del 15 % del presupuesto para ayudas a los clubes deportivos, desde el PSOE se insiste que en un año excepcional como éste y pese las dificultades que se han presentado para la práctica deportiva, estas entidades deben afrontar unos gastos fijos, además “la cuantía con las que se les subvenciona en la mayoría de los casos no cubre ni siquiera estos pagos”.

La misma coherencia en la argumentación es el apoyo que han mostrado los socialistas al mantenimiento de la partida para ayudas a la organización de eventos deportivos por parte de los ayuntamientos. En este sentido, ha contado con el voto favorable de los diputados socialistas en el dictamen.

Sobre a la contratación de monitores socio deportivos que cuenta con un presupuesto de 140.000 euros, el PSOE ha propuesto que se realice un seguimiento de las funciones que realizan estas personas que son contratadas por los distintos ayuntamientos de manera que se asegure en todos los casos que desarrollan las tareas deportivas para las que son contratados

Equipamiento deportivo

Otro de los aspectos que se ha tratado en esta comisión son las ayudas para la adquisición de equipamiento deportivo que han quedado sin resolver temporalmente. Desde el PSOE siempre se ha defendido esta línea que apoya fundamentalmente a los municipios más pequeños y con más dificultades para afrontar inversiones para este tipo de material. Por ello, es partidario que se mantengan estas subvenciones que han quedado congeladas de momento sin concretar la “finalidad social” al que irá destinado su presupuesto. Desde el diseño de las bases, el Grupo de Diputados Socialistas calificó de insuficiente la cantidad de 40.000 euros, aunque celebró que se admitieran sus propuestas en la mejora de la convocatoria priorizando las peticiones de los municipios más pequeños. Los representantes socialistas han manifestado que “no se entiende que el resto de convocatorias se hayan dictaminado y que precisamente la que favorece a los municipios pequeños, la pretenda congelar por completo. Nosotros apostamos porque Diputación debe apoyarles preferentemente”

Para el grupo socialista, es necesario facilitar a los municipios la adquisición de equipamiento socio deportivo así como para los espacios de uso deportivo recreativo existentes en muchos de los pequeños municipios con la finalidad de garantizar el adecuado desarrollo de la práctica deportiva pero también acercar el deporte a la ciudadanía y mejorar su calidad de vida y con más motivo ahora que avanzamos en la desescalada y la práctica deportiva se demanda con más frecuencia por parte de los ciudadanos.

Cabe recordar que desde el Grupo Socialista se presentó un Plan de apoyo a la provincia equilibrado y adaptado a la situación económica de la Diputación Provincial que permitía apoyar y reforzar los servicios sociales, apoyar a los Ayuntamientos y a todos los sectores económicos de la provincia, sin necesidad de prescindir de las líneas de actuación previstas y necesarias para salir de la actual situación de crisis sanitaria y económica.

Los y las socialistas entendemos el deporte y la actividad física como un derecho de toda la ciudadanía, como una cuestión de interés público, que contribuye a la promoción de Soria y al crecimiento económico de nuestra provincia Y así lo queremos, como una actividad humana enriquecedora y esencial en el desarrollo y bienestar personal, y a la vez, como un instrumento transversal que favorece la plena inclusión, la igualdad efectiva y la cohesión social.

Por otra parte, las estadísticas demuestran que el deporte es una palanca para la economía, efecto que se observa de forma clara en distintos ámbitos de la actividad de nuestra provincia como el Empleo, el Turismo y la Sanidad.

Por ello desde el Grupo socialista apostamos por fomentar el deporte tanto desde la propia Institución Provincial, como a través de los Clubs y de los Ayuntamientos de la provincia sin minorar ninguna de las cuantías destinadas a ello.