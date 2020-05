Soria ¡Ya! pide la dimisión de Enrique Delgado y reitera la de Verónica Casado

La plataforma ciudadana Soria ¡Ya! exige responsabilidades por la gestión de la crisis y el maltrato de Soria durante la crisis, en forma de dimisión de los responsables sanitarios provincial y autonómico, en las figuras de Enrique Delgado, gerente de Atención Sanitaria de Soria, y Verónica Casado, consejera de Sanidad, respectivamente. Además de la nota de prensa posterior a la rueda de prensa ofrecida, la plataforma ofrece un documento con los motivos concretos por los que demandan las dimisiones y critican la actuación de diversos parlamentarios sorianos.

La crisis sanitaria ha puesto de relieve las profundas carencias, la precariedad del sistema sanitario de la provincia de Soria y la inoperatividad por parte de los principales responsables, tanto a nivel provincial como autonómico.

Por estos motivos y debido a la nefasta gestión de la crisis sanitaria derivada del COVID-19 en Soria, la plataforma Soria ¡YA! exige la dimisión de D. Enrique Delgado, Gerente del Sacyl en Soria.

Durante estas últimas semanas ha quedado demostrado que no se ha garantizado el abastecimiento de EPIS para “atender a los protocolos de profesionales y pacientes” que aseguró el gerente el pasado 18 de marzo.

A esta situación se une la todavía negación del colapso del hospital Santa Bárbara en los peores momentos de la crisis. El descontento general del personal sanitario ha quedado visibilizado mediante apariciones en medios de comunicación, cartas, o vídeos que se han hecho virales. La falta de médicos y personal de hospital y centros de salud que se viene arrastrando desde hace tiempo tuvo que ser suplida por profesionales de apoyo desplazados desde Salamanca y miembros del SAMUR de Madrid.

Soria ¡YA! considera que la sanidad soriana merece un responsable capaz de entender la realidad de la provincia, de atender a sus profesionales sanitarios y de transmitir y reivindicar a sus superiores las necesidades del sistema sanitario soriano.

Por otro lado, Soria ¡YA! reitera la petición de dimisión de la Consejera de Sanidad de la Junta Castilla y León, Verónica Casado. La Consejera de Sanidad ha mostrado un profundo desconocimiento de la situación sanitaria de la provincia. Por una parte, al informar errónea o falsamente sobre el abastecimiento de materiales de protección en el Hospital de Santa Bárbara, y por otra parte, al no informar con claridad sobre el número de fallecimientos por Covid19 en la residencia de ancianos de Los Royales, así como de otros centros de mayores. También acusó a los sorianos de no cumplir el confinamiento y salir mucho a la calle en base a “unas fotografías que me han enviado”.

Desde la plataforma se considera que ante una crisis sanitaria de esta dimensión es inadmisible que no se hayan movilizado ni distribuido los recursos adecuadamente, dejando abandonadas y en clara desigualdad a las provincias de Soria y Segovia.

Estas dimisiones se solicitan de forma objetiva, tras analizar detenidamente la actuación de cada uno de ellos, y todos estos motivos son soportados por documentos oficiales, declaraciones y artículos de prensa.

Sobre la implicación del resto de políticos y cargos sorianos.

Ante la delicada situación que se presenta tras una crisis de estas dimensiones, Soria ¡YA! echa en falta una vez más la actuación contundente de diferentes políticos sorianos.

Por su parte, la Sra. Delegada de la Junta de Castilla y león, Yolanda de Gregorio, no ha defendido los intereses de todos los sorianos ante la JCyL, ni exigió que el material donado por los sorianos, particulares y empresas se quedase en Soria en el momento más delicado de la pandemia. Tampoco informó con claridad sobre los 11 fallecimientos ocurridos durante 16 días en marzo en la Residencia de Los Royales, negando que fueran por Coronavirus y acusando a algunos medios de difundir bulos.

Asimismo consideramos que no se han defendido adecuadamente los intereses de los sorianos por parte de los Diputados D. Tomás Cabezón y D. Javier Antón. Misma actitud que la de los representantes del Senado y las Cortes, quienes tampoco se han mostrado en los momentos más delicados de la crisis suficientemente reivindicativos con las necesidades sanitarias de la provincia.

Sobre la histórica reivindicación de la plataforma

Ante esta situación, la plataforma Soria ¡YA! quiere recordar que las necesidades sanitarias de la provincia son una reivindicación histórica y que si se hubieran atendido a tiempo, las consecuencias de la actual crisis provocada por el coronavirus podrían haberse visto aminoradas. A este respecto, entre las reivindicaciones sanitarias de Soria ¡YA! se encuentran la solicitud de ampliación y modernización del Hospital Santa Bárbara, la continuidad del uso sanitario en el Hospital Virgen del Mirón, la mejora de los centros de salud en Soria capital y provincia así como la ampliación de los servicios sanitarios actuales y el establecimiento de una política de incentivos que permitan cubrir las plazas de especialistas. Incluso se ha comentado la posibilidad de convertir las instalaciones en Hospital Sanitario.

Soria ¡YA! continuará visibilizando estas carencias y la necesidad de inversión de la sanidad soriana a través de hechos como hemos venido realizando constantemente, destacando la manifestación de otoño de 2018 “De luto por la sanidad en Soria” que congregó a más de 7.000 personas por las calles de la capital.