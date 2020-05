El fiscal demana fins a 18 anys de presó per nou joves detinguts per boicotejar un acte de Vox

Entre 8 i 18 anys de presó per a 9 joves detinguts el març de l’any passat per boicotejar un acte de VOX a la Plaça d’Espanya de Barcelona. És la petició que signa el fiscal coordinador de delictes d’odi, Miguel Angel Aguilar, en un escrit al que ha tingut accés SER Catalunya. El ministeri públic acusa a la majoria d’atemptat a l’autoritat, desordres públics i lesions per enfrontar-se als Mossos d’Esquadra, llençar-los pedres i muntar barricades i colpejar dos manifestants d’ultradreta. A un d’ells, per al qui es demana 18 anys de presó, se l’acusa a més d’un delicte d’ultratge a Espanya per cremar una bandera espanyola “com expressió gràfica de la seva voluntat d’ofendre la Nació” i de tinença il·lícita d’armes, per dur una porra extensible.

Segons l’escrit del fiscal, a les 10 del matí del 30 de març de l’any passat, 300 persones vestides amb tapaboques i amb pancartes on es llegia “no passaran” o “apaguemos la Vox del fascismo”, van arribar a les proximitats de la Plaça d’Espanya. Estaven convocats per la CUP, ARRAN, CDR, CNT i altres col·lectius antifeixistes amb “l’objectiu d’impedir un acte” del partit d’ultradreta, convocat a Reina Cristina sota el lema “Cataluña por España”. Per evitar que les dues concentracions coincidissin, els Mossos d’Esquadra van crear un ampli dispositiu policial. Agents antiavalots contra els qui, segons el fiscal, els manifestants van llençar pedres, ous, senyals de trànsit i ampolles de vi, mantenint “una actitud bel·ligerant i agressiva contra la policia” i passant a una “acció vandàlica descontrolada”.

El “violent i devastador grup”, diu el fiscal, va localitzar dos homes que es dirigien a la concentració de VOX amb samarretes on es llegia “Custodia compartida ya, derogación de la ley de violencia de género”. Segons l’escrit, els manifestants els van identificar com “enemics polítics” i amb “profunda animadversió” van insultar-los cridant-los “feixistes” i “fills de puta”. Convertits en “una autèntica massa d’assetjament” es van abraonar sobre ells “pel seu rebuig a aquells que no pensen igual”. A un dels d’ultradreta, el van ruixar amb un esprai no identificat i li van clavar cops de porra al cap, pels que li van haver de posar dues grapes. Li van produir ferides que van tardar 15 dies en guarir. Al seu company, li van clavar diversos cops i patades, fent-lo caure a terra fins que van arribar els Mossos d’Esquadra. Un dels agents, – indica el fiscal– va patir una contusió al nas i una ferida a un dit, que no van requerir de cap tractament.

El ministeri reclama 18 anys de presó per l’acusat que va cremar la bandera i va colpejar un dels manifestants amb una porra extensible, que segons fonts de la defensa, podria haver substret a un Mosso d’Esquadra. Per quatre acusats més, Aguilar demana 16 anys de presó i pels quatre restants, que no van participar en la baralla amb els d’ultradreta, 8 anys de presó. En total 114 anys pels nou joves detinguts en els aldarulls. A més, el ministeri demana que es prohibeixi als joves anar a manifestacions durant 5 anys després de cumplir la pena a més d’una ordre d’allunyament dels seguidors de VOX colpejats.