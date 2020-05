Unidas Podemos y Compromis piden al Ayuntamiento que mantenga activo el dispositivo para personas sin hogar

Unidas Podemos y Compromis muestran su rechazo a la decisión del equipo de gobierno de cerrar el próximo 8 de junio el dispositivo habilitado en el polideportivo de Florida Babel que acoge a personas sin hogar desde el inicio de la pandemia. Ambas formaciones piden que se mantenga abierta la instalación donde se alojan más de 60 personas y que Barcala cese a la responsable de Acción Social, Julia Llopis.

El edil de Compromís, Rafa Más, asegura que se trata de un recurso habitacional imprescindible en esta situación de emergencia sanitaria, recuerda que el albergue de la ciudad está saturado, que se ha prescindido del programa Housing First y pide explicaciones sobre qué va a pasar con esas personas.

Más ha pedido a la concejala y responsable de la OMES, Julia Llopis, que mantenga abierto el pabellón de Babel para las personas sin hogar "hasta que lleguemos a la nombrada nueva normalidad, tal como ha decidido hacer la Consellería de Políticas Inclusivas en el albergue de la Florida".

Así mismo, el concejal de Compromís ha manifestado que "nos preocupa la situación de las personas que han sido alojadas en el pabellón, dado que el CAI está colapsado y no sabemos si se ha previsto la apertura de nuevos recursos habitacionales para estas personas. También queremos que nos explique la concejala si se ha trabajado durante estas semanas para encontrar alternativas para estas personas para que no vuelven a la calle. Le pedimos a Llopis que convoque en los próximos días una reunión de la OMES y que nos explique allí por qué cerrará ya el recurso de Babel, y qué alternativas han preparado para este colectivo, y más cuando el Ayuntamiento ha rescindido hace poco su colaboración con el proyecto Housing First".

Por su parte, el portavoz de Unidas Podemos Xavier López recuerda que actualmente "los servicios de atención están completos y todavía hay personas durmiendo en las calles de Alicante” por lo que “es incomprensible que el Ayuntamiento vaya a cerrar un centro que atiende a más de 60 personas, dejándolas sin un techo cuando la emergencia sanitaria todavía no se ha reducido".

El portavoz ha recordado que la edil del PP "ha demostrado sobradamente no tener ningún interés en atajar la emergencia social, primero faltando el respeto a las asociaciones que están realizando su trabajo y ahora cerrando un servicio fundamental y necesario para decenas de personas sin hogar", además, denuncia que "aunque desde el PP hayan querido barrer debajo de la alfombra tildando su gestión de ‘heroica’ y presentando un plan de inclusión que no es más que una cortina de humo sin ninguna medida concreta, no hay manera de ocultar el despropósito de la gestión de Llopis al frente de los servicios sociales".

Por su parte, la edil de Unidas Podemos, Vanessa Romero declara que cada dia hay un motivo más para que la edil de Acción Social, Julia Llopis abandone su cargo. Romero pide que el servicio se extienda, como mínimo, hasta julio.