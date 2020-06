Christian: "El Oviedo me reitera que quiere contar conmigo para el año que viene"

El Real Oviedo tuvo hoy su primera sesión con todo libertad de número de jugadores tras unas semanas en las que ha ido pasando por todas las fases previas de entrenamientos reducidos, y por fin José Ángel Ziganda puede trabajar con garantías de cara a la reanudación de LaLiga.

En esta primera sesión el técnico carbayón no pudo contar con Luismi y Rodri, que no se entrenaron por unas molestias aunque se espera que se reincorporen mañana. Tampoco estuvieron junto al grupo los canteranos Josín y Jorge Mier.

Todo esto con una fecha de regreso de la competición ya en la cabeza, porque en el día de ayer conocíamos que el primer partido de los azules tras el COVID-19 será el viernes 12 de junio a las 21.30 frente a la SD Ponferradina en Carlos Tartiere.

Sobre esa fecha habló el central Christian Fernández: "Quizá nos haría falta un poco más de tiempo. Sobre todo para el trabajo colectivo, porque es de lo que carecemos. El tiempo es el que es y esperemos adaptarnos lo antes posible".

"Si no fuese por las medidas de seguridad y el protocolo, nada dista de la normalidad antes de la pandemia. Entrenar todos juntos cuando hace tres meses que a algún compañero no lo ves... contentos", añadió el cántabro.

Christian fue uno de los jugadores que hace semanas pidió que se diera por terminada la competición, pero ahora "las circunstancias han cambiado. Las cosas desde todos los ámbitos se han hecho bien. Espero que ya llegado a este punto, podamos concluir con éxito la competición que es lo que queremos todos. Vivimos a expensas de lo que ocurre en la sociedad".

"En Segunda División no estamos acostumbrados a jugar cada 72 horas. El que sea capaz de adaptarse, se verá victorioso. Nos gustaría cuidar el aspecto físico y mental del gremio futbolístico, pero esta nueva normalidad nos hace tener que adaptarnos", comentó el central carbayón.

"Es la línea que hemos seguido desde casi el mes de agosto. La pandemia lo ha trastocado todo porque los equipos están en una situación complicada y eso lo condiciona todo. Desde el club me reiteran que quieren contar conmigo para el año que viene. Doy por buena esa palabra y solo falta plasmarlo en un contrato. Es mi casa, quiero estar aquí y no habrá ningún problema", afirmó sobre una posible renovación.

"No he visto nada del fútbol alemán, en mi casa se ven los dibujos. Pero no distará nada de lo que nos vamos a encontrar aquí, que son campos vacíos. Serán partidos en los que los equipos que minimicen los errores tendrán mucho ganado. Quien tenga esa capacidad de sufrimiento extra tendrá mucho ganado", explicó sobre cómo serán los partidos en los próximos meses.

Pancarta de Symmachiarii / SM94

Fuera de lo que tiene que ver con la rueda de prensa de Christian Fernández hay que destacar la pancarta que el Grupo Symmachiarii ha colocado hoy a escasos metros de la entrada de El Requexón con el eslogan "no vuelve el fútbol, vuelve vuestro negocio".