Los trabajadores de las residencias públicas de ancianos del Principado amenazan con ir a la huelga

Los trabajadores del ERA, el organismo que gestiona la red pública de residencias de mayores del Principado no descartan ir a la huelga una vez que el estado de alarma se desactive. Los sindicatos CSIF, CCOO y SAE barajan esa posibilidad si el gobierno regional no retira el borrador de resolución que regulará desde ahora las vacaciones y los permisos, para asegurar la plantilla necesaria ante el riesgo de un rebrote de coronavirus. Las organizaciones sindicales denuncian que el Principado está utilizando la pandemia para recortar los derechos de unos trabajadores que han estado al pie del cañón durante tres meses, sin descanso.

Los trabajadores sienten que los están castigando, tras tres meses de no disfrutar de descansos, ni permisos de ningún tipo para enfrentar la difícil situación de las residencias de ancianos del Principado, durante lo peor de la crisis del COVID-19. Ahora dicen que son conscientes del riesgo cierto de un rebrote, pero también que necesitan el respiro de las vacaciones de verano, y no ven problema alguno para poder disfrutarlas si se hace lo de todos los años, tirar de la Bolsa de Empleo del Principado para realizar las sustituciones necesarias. Por ello, los sindicatos CSIF, CCOO y SAE, denuncian que este borrador que modifica su convenio colectivo no es más que un intento de recortar sus derechos utilizando la pandemia.

Si el gobierno de Adrián Barbón no da marcha atrás y retira ese borrador de resolución que modifica sus vacaciones, los 1.300 trabajadores de la red pública de residencias de ancianos serán llamados a la huelga una vez se haya decretado en fin del estado de alarma.