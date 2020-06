Castelló reactiva la zona azul de aparcamiento y recupera las líneas de bus

Castelló recupera prácticamente la totalidad del servicio ordinario de transporte público urbano en autobús a partir del 1 de junio, con los horarios e itinerarios de antes de la declaración del estado de alarma y con las líneas regulares operativas.

Habrá dos excepciones: la L17, que es un servicio especial al Mercado del Lunes que aún no reabrirá mañana, por lo que no funcionará la línea hasta que se reactive el mercadillo; y la LN1, la nocturna que habitualmente ya no opera en el mes de junio.

“En los últimos días han aumentado los desplazamientos y las necesidades de los vecinos y vecinas de Castelló y por ello a partir de mañana recuperamos el servicio de transporte público en autobús, para que estén operativas más líneas y facilitemos así una movilidad más sostenible a la ciudadanía”, ha explicado el concejal de Movilidad Sostenible, Jorge Ribes. “Apelamos a la prudencia y a la responsabilidad de los usuarios, para que sigan cumpliendo con las medidas sanitarias de seguridad y protección de la salud”, ha apuntado.

Los autobuses retomarán el servicio habitual manteniendo las medidas de seguridad que marcan las directrices sanitarias por el coronavirus, como la obligatoriedad de usar mascarillas en base a la Orden TMA/384, de 3 de mayo, que fija este requisito para garantizar una movilidad segura de conformidad con el plan para la transición hacia una nueva normalidad. Además, seguirá habiendo aforos máximos -de 30 personas por viaje en la Fase 2 de la desescalada- y se mantienen otras acciones activas durante todo el estado de alarma para frenar la propagación del coronavirus, como el refuerzo en la limpieza y desinfección de los autobuses y la recomendación de mantener las distancias de seguridad entre las personas que esperan en las paradas y dentro del vehículo, entre los pasajeros y con el conductor.

El concejal de Movilidad de Castelló, Jorge Ribes / Ajuntament de Castelló

De esta forma, y tras meses funcionando primero al 50% y después al 80%, a partir de mañana estarán operativas 16 líneas del mapa del transporte público regular en autobús de Castelló, manteniéndose solo fuera de servicio la L17, que presta un servicio especial al Mercado del Lunes; y la nocturna, la LN1 que conecta el Polideportivo Ciutat de Castelló con el Hospital General y que en junio ya no funciona habitualmente.

LÍNEAS Y RECORRIDOS

L1 (Polideportivo Ciutat de Castelló-Hospital General), L2 (Polideportivo Ciutat de Castelló-Hospital General), L3 (Basílica Lledó-Hospital la Magdalena), L4 (Grupo Grapa-Cuadra Morterás), L5 (Paseo Ribalta-Basílica de Lledó), L6 (Paseo Ribalta-Benadressa), L7 (Montaña-Grupos), L8 (Hospital General, circular), L9 (Estación intermodal-Grapa), L10 (Tetuán-UJI-Grupo San Lorenzo), L11 (Rafalafena-UJI), L12 (Comisaría Policía-UJI), L13 (Plaza Independencia-Nuevo Cementerio), L15 (Polideportivo Ciutat de Castelló-UJI), L16 (Estepark-Salera-Estación intermodal-Hospital General) y L18 (Hospital General, circular).

SERVICIO DE LA ORA

Por otra parte, a partir del 1 de junio, también se recupera el servicio de la ORA, de zonas de estacionamiento limitado y controlado, que fue suspendido el pasado 16 de marzo, por lo que durante todo este periodo de estado de alarma, hasta hoy incluido, se ha permitido estacionar en estos espacios reservados sin necesidad de pagar. Así, y después de que la ciudad ya registre en torno al 70-80% del tráfico habitual, desde mañana se facilitará el aparcamiento rotatorio con la recuperación ordinaria del servicio de la ORA.