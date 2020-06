El mes de la confirmación

Atrás quedó mayo, el mes de la esperanza para clubes que, como la Cultural, apostaban por una fórmula deportiva para decidir los ascensos a Segunda División, y aparece junio como el periodo de la confirmación. Comienza un mes definitivo para la suerte del play-off exprés sobre el que cada vez hay menos dudas debido a la favorable evolución sanitaria del país y a la planificación federativa, que aún debe dar sus últimos pasos.

Mientras a la hora de organizar sus entrenamientos los diferentes equipos se adaptan a la fase de la desescalada de su territorio, la Federación Española ultima los flecos pendientes para decidir la fecha del sorteo y la sede, instalación o provincia, que acogerá los catorce encuentros que decidirán los ascensos. En este sentido, el Pinatar Arena, sede federativa, parece fija, aunque no se descarta la ampliación a otros estadios murcianos como La Nueva Condomina, Cartagonova o el Enrique Puerta.

Esta primera semana se conocerá si hay renuncias al play-off. Hasta el 4 de junio tienen de plazo los clubes para confirmar su presencia, con algunas dudas en los modestos equipos de Tercera División, no así en la Segunda B. No habrá sanciones para aquellos que antes de dicha fecha renuncien a la fase de ascenso. A partir del 8 de junio la Federación podrá realizar el sorteo, aunque el día y la hora no se han notificado. Ese será el momento en el que la Cultural sabrá si el Cornellá, la Peña Deportiva o el Yeclano es su rival en la apertura del play-off prevista para el 18 o el 19 de julio.

Precisamente el Yeclano, que prepara su primer asalto al fútbol profesional, es noticia este lunes por la confirmación de un positivo por coronavirus en sus filas. El cuadro murciano oculta de quién se trata, jugador, técnico y otro trabajador, que ha sido automáticamente asislado del resto del grupo a la espera de la realización de la prueba PCR.

Mientras, en el Área Deportiva de Puente Castro la Cultural retomó la actividad tras un breve descanso a final de la semana pasada. Por el momento, José Manuel Aira solo puede trabajar en sesiones muy reducidas de efectivos, ya que los entrenamientos medios, en los que podrán coincidir casi una decena de jugadores, aún no están autorizados para el equipo leonés. En otras zonas, ya en fase 2, el trabajo se va acercando a la normalidad.

Cuando el grupo se vaya uniendo sobre el terreno de juego llegará la hora de una preparación más exhaustiva de la primera eliminatoria en la que la Cultural empieza a dar por perdidos a sus tres jugadores sancionados. Salvo absolución, cuestión ciertamente improbable, Rodas, Kawaya y Gudiño deberán cumplir un partido de sanción después de ver la quinta tarjeta amarilla en el último partido que los blancos disputaron días antes del parón. Todo un quebradero de cabeza para el técnico, cuyo equipo se jugará la temporada a una carta sin dos de sus líderes a los que deberá buscar recambio. A más de un mes vista, Castañeda está llamado a ser el central de emergencia, mientras que el abanico de opciones es más amplio en la parcela ofensiva.