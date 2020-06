Madrid pedirá pasar a la fase 2 el 8 de junio

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pedirá el cambio a la fase 2 a la vez que ha reconocido que hubiera preferido quedarse más tiempo en la Fase 1. Ayuso no ha explicado por qué esa prudencia con el cambio de fase. Lo que ha dicho la presidenta es que como el Ministerio de Sanidad no ha autorizado a Madrid a abrir los centros comerciales en fase 1, no les ha quedado más remedio que pedir el cambio.

Ayuso ha asegurado que quería una fase 1 flexibilizada, algo así como una fase 1.5, pero que esa negativa del Gobierno central a permitir la apertura de los centros comerciales empuja al Gobierno regional a solicitar ya este lunes el cambio a fase 2. La presidenta lo ha dicho así: "La vida en Madrid sigue y por eso vamos solicitar al Gobierno pasar a fase 2 la semana que viene. Creemos que podríamos haber flexibilizado algunas fases y seguir un tiempo en la que estamos."

Ayuso se apoyado en las grandes pérdidas que, según ella, están sufriendo tanto los centros comerciales, como los pequeños establecimientos que están dentro y no tienen acceso desde la calle. El paso a la fase 2, si lo aprueba el Ministerio, se haría efectivo a partir del próximo lunes 8 de junio. Además de la apertura de centros comerciales, conlleva la de los salones interiores de bares y restaurantes, pero con aforo limitado; también con restricciones pueden volver a la actividad cines, teatros y salas de conciertos. Además se permite el regreso de algunos alumnos a las aulas.