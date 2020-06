"Estoy fuertecica", así se recupera Ana Jiménez tras el Covid-19

Ana Jiménez, conocida popularmente como "La abuela de las vías" por su participación en las protestas de la plataforma Prosoterramiento de Murcia, es una octogenaria que ha conseguido superar el Covid-19 tras un mes de batalla y 10 días ingresada en la UCI. Su caso, sin apenas secuelas, es tan extraordinario que está siendo objeto de estudios médicos.

En Hoy por Hoy Región de Murcia, hemos hemos quedado con ella para conocer su historia y transmitir su agradecimiento al personal sanitario del hospital Reina Sofía de Murcia.

Ana nos cuenta que cada día está un poco mejor "estoy contenta de ver cómo estoy progresando: como bien, ando yo sola, poquico pero ando, me levanto de la cama yo sola y hago mis ejercicios". Los ejercicios diarios son para recuperar la masa muscular que perdió durante el tiempo que estuvo ingresada en la UCI, es la única secuela que dice tener además de una sensación de malestar que le sucede cada noche, "de día estoy bien, pero por la noche me entra un picor por todo el cuerpo, mi hija ha ido hoy al médico a ver si me puede mandar algo, no se si será secuela de la enfermedad o no", añade.

Asegura que se enteró de su ingreso en la UCI porque se lo contaron sus hijos "es una laguna en mi vida", afirma. Estuvo tan grave que los médicos prepararon a sus hijos para lo peor "me dieron 24 horas para irme para un lado o para otro y la verdad es que fuí remontando, pero yo nunca lo supe". Eso sí, recuerda vagamente los aplausos del personal sanitario cuando salió de los cuidados intensivos y la pasaron a planta porque "quería aplaudir y no podía, tenía las manos como combadas, entonces tomé conciencia de dónde estaba y de que era yo la que estaba en esa camilla". Ana suspira antes de añadir "pero mira aquí estoy otra vez, disfrutando de mis hijos, de mis nietos, de mis amigos y estoy muy bien, dentro de lo que cabe, muy bien".

La 'Abuela de las vías' ha aprovechado los micrófonos del programa para agradecer la labor de todo el personal del hospital Reina Sofía de Murcia "Desde limpiadoras a auxiliares, médicos, enfermeras a todos. Les estoy eternamente agradecida porque tenemos lo mejor del mundo en el Reina Sofía. Su vida la estaban exponiendo continuamente para salvarnos a nosotros y eso es de agradecer. Me sacaron del pozo donde estaba metida y me hicieron todas las cosas que pudieron hacer, de todo, es que no os podeis ni imaginar. Qué sanidad más buena que tenemos, ésto a mí, me pasa en otro país y me muero seguro porque yo, ni vendiendo el piso éste que tengo, hubiera podido pagar todo lo que me han hecho a mí en ese hospital".

Ana Jiménez también ha agradecido las muestras de cariño, recibidas durante este tiempo de "mi familia de las vías, porque somos una gran familia y los quiero un montón y me han apoyado mucho en este momento tan dificil".

Entre sus objetivos, a partir de ahora se encuentra "cuando pueda salir, ir el primer jueves de cada mes a apoyar las concentraciones de las familias de los jóvenes que han sido condenados a varios años de prisión por participar en las protestas prosoterramiento. Eso no se nos puede olvidar".