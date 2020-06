Hoy hablaré en nombre de Don Covid 19 Corona y Virus , este es mi nombre y muchos ya os sonara de oírlo por las calles de muchos países y ciudades.

Mis antepasados con apellidos Corona y Virus ya hace mucho tiempo se dedicaron a planificar mi aterrizaje en vuestras vidas. Según dicen, aparecí el pasado diciembre de 2019, y lo hice en Wuhan. Qué bonito.

La verdad es que no vivo mal, viajo mucho, visito todas las ciudades del mundo y cada vez me va conociendo más gente de cerca, vamos como si fuese de la familia.

Actualmente tengo muchos amigos en todos los países y conozco a cerca de seis millones de humanos. He conseguido en poco tiempo acabar con 371.000 humanos.

Cuando empecé a contagiar a muchos de vosotros, estábais muy animados y me lo poníais fácil, participaba de vuestras fiestas y allí mismo os iba insertando mis apellidos, en el fútbol, en las manifestaciones, en la reuniones de empresa.

Así continué país por país, hasta que por fin vuestros dirigentes más precavidos se dieron cuenta que no era bueno para vosotros y os metieron en casa... por eso salió el #yomequedoencasa.

Sois unos impresentables de humanos, pues muchos salíais a escondidas a fiestas y reuniones y yo Covid19 estaba invitado en todas ellas, así cada día, y en cada país.

Os daba igual que la policía o el ejército por las calles, os multasen o advirtiesen de que yo, Covid19, estaba en las calles y que era muy peligroso. Claro que soy peligroso. Pregúntale cuando puedas a Lolo Montoya de Venta de Baños, o a un enfermero majísimo y muy querido en el hospital llamado Primi.

Ya sabéis que vine aquí ha contagiar y no me tenéis miedo, no lo entiendo. Ya sé que no me veis, ya sé que no tengo color alguno. Pero estoy aquí.

Ahora estáis eufóricos con las terrazas, y yo sigo contagiando. No perdono a nadie, tengas la edad que tengas y seas hombre, niño o mujer. Mi horario en esta empresa es 24 horas, siete días a la semana, lo que se llama full time.

En las terrazas me lo paso genial, os pegáis por coger mesa, dejáis a los niños sueltos, y yo estoy preparado siempre, y a la que te descuidas, ¡zas! virus que te pego.

No esperáis a que os limpien las mesas, permitís que otros de las mesas de al lado o los que estén de pie os saluden como antes. Para mí mejor, más virus que suelto. Pero por más que os avisan vuestros gobernantes, vosotros ni caso.

Como sigáis por este camino, no me iré de aquí, hasta que día tras día siga sumando amigos infectados, y es porque me lo ponéis muy fácil.

Otros humanos se enfadan porque no pueden abrir sus negocios y es ruinoso si abren, más ruinoso será si te infecto con mis famosos apellidos Corona y Virus.

Ahora dicen que los dirigentes están preparados para acabar con mi vida de virus, y parece ser que la supuesta pócima mágica llamada vacuna, estará para finales de año 2020. Qué bien, aún tengo tiempo de seguir contagiando.

La verdad es que estoy muy harto de todo el trabajo que me estáis dando, me canso de lo tontos que sois. No ha servido para nada que estéis encerrados más de 80 días.

Lo estáis haciendo muy mal y no me cansaré de contagiaros con mi nombre, os recuerdo, Don Covid19 Corona y virus.