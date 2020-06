Sindicatos y patronal proponen sus fórmulas en les Corts para superar la crisis de la COVID-19

Coincidencia plena entre los sindicatos UGT, CCOO y la patronal autonómica CEV: El diálogo debe ser clave en la recuperación. El diálogo social debe ser el foro donde se alcancen las decisiones para reactivar una economía, la valenciana, lastrada por la infrafinanciación, su excesiva dependencia del sector servicios y de los sectores más castigados por la crisis como el turismo, la hostelería y el automóvil. También por la falta de innovación y porque mandan las empresas pequeñas con escasa capacidad para hacer frente a semejante golpe.

Coincidencia también en que no se pueden repetir errores. Las fórmulas utilizadas para salir de la crisis de 2008 no han servido y no pueden servir ahora. Ni la tímida y tardía actuación del Banco Central Europea ni tampoco la reforma laboral de 2012 que basó toda la recuperación económica en recortes que lejos de reactivar la economía la hundieron todavía más.

Y a la hora de proponer, hay coincidencia en la necesidad de apostar por la innovación, dar preponderancia a la industria como contrapeso de la dependencia del sector servicios, y al empleo de calidad, para fomentar el consumo... También coinciden todos en la necesidad de inyectar liquidez a las empresas y en las bondades del ERTE para evitar destruir empleo. Pero hay diferencias en el cómo.

Por ejemplo: Los ERTE's debería prorrogarse en aquellos sectores que lo necesiten sin recortes. Eso dicen los sindicatos. La patronal apuesta por ERTE's "más flexibles".

No toca subir impuestos ahora, en eso también coinciden todos, pero los sindicatos creen en la necesidad de sentar las bases para cuando pase lo peor se establezca una "fiscalidad progresiva" en la que cada uno aporte dependiendo de sus posibilidades. No habla, sin embargo, la patronal en esos términos. Salvador Navarro ha hecho un llamamiento a una "fiscalidad competitiva" siempre desde el punto de vista del empresario equiparada (en eso sí coincide con los sindicatos) a la de los países de nuestro entorno.

Más propuestas: Para Arturo León de CCOO, que ha anunciado que hará llegar un documento con 150 medidas concretas, hay que empezar por poner coto a las debilidades estructurales de la economía valenciana: especialización en turismo y servicios, PYMES, salarios y pensiones más bajas..

Para Ismael Sáez, de UGT, la clave de la solución está en Europa. Por tanto, para lo único que debería servir esta comisión para coordinar el "superávit" de planes de recuperación por parte de muchas administraciones. Sin unidad de acción ante tan grave crisis sería difícil creer en el sistema.

Salvador Navarro, de la patronal autonómica cree que un adelagazamiento de la administración valenciana sería bueno para evitar duplicidades y poder hacer frente a las medidas necesarias para salir de la crisis desde la unidad.

Los grupos del Botànic han puesto en valor las aportaciones y propuestas anunciadas o realizadas por los comparecientes aceptando la necesidad de apostar de forma decidida por la innovación como eje de la recuperación. Enfrente, PP y Vox han sido muy críticos con los comparecientes, básicamente con los sindicatos, de quienes han echado en falta autocrítica, cuando no directamente crítica al sistema público por no haber protegido convenientemente a los sanitarios (los tres han defendido lo público) y propuestas. Igual que Ciudadanos, que ha sido bastante más comedido en el tono.