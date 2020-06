El Numancia plantea 6 propuestas de compensación a los abonados

El CD Numancia, mediante una carta del presidente Moisés Israel, ofrece a sus abonados varias opciones para compensar los últimos cinco partidos de LaLiga 19-20 que se disputarán en Los Pajaritos a puerta cerrada, sin público.

Querido Abonado:

Antes que nada, espero y deseo que, tanto tú como tus familiares y amigos, os encontréis bien de salud.

Como bien sabrás, el país se encuentra en estado de alarma desde el pasado 14 de marzo por culpa de la pandemia del COVID 19 y por la grave situación sanitaria que sufre España y gran parte del mundo. Esto obligó a la suspensión de las competiciones deportivas de todo tipo, incluida la Segunda división de la Liga Española, en la que milita nuestro C. D. Numancia.

Nuestra ciudad y nuestra provincia han sufrido un duro golpe por culpa de este virus, sobre todo por la irreparable pérdida de varios seres cercanos. Sus efectos también han supuesto la paralización de la actividad económica y comercial, lo que ha repercutido negativamente en la economía de nuestro C. D. Numancia. Este Club ha evitado, gracias a diversos acuerdos de reducción salarial con el personal de mayor retribución, la adopción de medidas drásticas a nivel laboral, ha mantenido los puestos de trabajo de los empleados y ha seguido ejecutando los costes presupuestados a pesar de la evidente reducción de ingresos.

Sabemos que el espíritu numantino es el que nos va a permitir salir de esta situación, incluso más fortalecidos si cabe. RESISTIR ES GANAR.

Ahora, una vez que la competición parece que se va a reanudar a puerta cerrada, lo que supone que nuestros abonados no puedan presenciar los partidos restantes de esta temporada en Los Pajaritos, se hace necesario adoptar una serie de medidas o acciones que puedan compensar de alguna manera el perjuicio y el daño que está generando esta pandemia y que no es imputable (achacable) a ninguna de las partes de esta relación, pues club y afición (abonados) nos hemos visto afectados por la situación.

Nuestro Club necesita más que nunca de nuestro Abonados y ante esta situación, ha acordado compensar la parte proporcional del abono de estos cinco encuentros, que corresponden al 22,7% de los 22 partidos incluidos en el abono de la temporada 2019/2020.

Por ello, ponemos a su disposición distintas opciones, todas ellas pautadas por LaLiga y por la mayoría de Clubes que, en este asunto, también hemos decidido ir de la mano, contando con el asesoramiento de expertos.

Barajamos diferentes opciones, desde las que permiten solidarizarse y apoyar a nuestro club, hasta la solicitud de una compensación para poder recuperar los partidos no disputados en nuestro estadio e incluso pedir la devolución de la cantidad correspondiente.

Cualquier decisión que nuestro abonado tome será por supuesto respetada y comprendida. Nos ponemos en el lugar de todos y cada uno de nuestros abonados, y por ello queremos que elija aquella opción que mejor encaje en sus deseos.

En cualquier caso, siempre seguirá contando con nuestra admiración y cariño al ser uno de nuestros leales abonados del CD NUMANCIA DE SORIA S.A.D.

Deseándole mucha salud y bienestar

AUPA NUMANCIA

Moisés Israel Garzón

PRESIDENTE.

Las alternativas que ofrece el Club son:

OPCIÓN 1. Renuncia a favor del Club por deseo firme de apoyo al C. D. Numancia. Esta opción le otorgará al abonado derecho preferente de acceso a Los Pajaritos si finalmente se permite la entrada de público con aforo reducido la próxima temporada 20-21

OPCIÓN 2. Destinar la cantidad de la compensación a devolver con entradas para los sanitarios sorianos la campaña 20-21

OPCIÓN 3. Destinar la cantidad de la compensación a devolver al fútbol base del C. D. Numancia

OPCIÓN 4. Compensación de la cantidad a devolver con entradas para las próximas temporadas

OPCIÓN 5. Compensación de la cantidad a devolver con merchandising del Club

OPCIÓN 6. Devolución del importe correspondiente en cada abono

Estas acciones se ponen en práctica a partir del momento en el que el abonado reciba la comunicación, bien por sms en su teléfono móvil, bien por carta postal.

La devolución se realizará en las oficinas del C. D. Numancia, en avenida Mariano Vicén.

En el caso de no responder a esta comunicación realizada de forma personal a cada abonado en el plazo de 14 días naturales, el C. D. Numancia entenderá que la decisión es apoyar al Club y no solicitar compensación alguna por los cinco partidos que se jugarán a puerta cerrada en Los Pajaritos.

Para más información, puede dirigirse al teléfono 975 22 73 03