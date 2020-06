Pocs alumnes en la reobertura de les aules

Aquesta setmana reobren els centres educatius de Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, Alt Pirineu i Aran, Catalunya Central, Alt Penedès i Garraf. Estan en fase 2 però no obriran fins la setmana vinent les escoles i els instituts de l'Alt Maresme, perquè així ho han pactat amb els serveis territorials. Tots els directors dels centres que hem consultat coincideixen que seran molt pocs els alumnes que aniran a les escoles a diari, perquè la majoria de les famílies, també les que treballen fora de casa i tenen fills petits, ja han organitzat alternatives. La portaveu de la junta de directors de l'Alt Maresme, Silvana Ballbé diu que les xifres d’assistència demostren que “o be la conciliació familiar laboral no era necessària, o bé les famílies estan realment espantades. Al meu centre, per exemple d’infantil vindran 4 infants de 130 que tenim”.

Les instruccions del departament determinen que acadèmicament parlant el curs acabarà a distància, i que per tant encara que les escoles reobrin, no es faran classes a les aules. L’atenció presencial s’ha de fer preferentment als alumnes que acaben etapa educativa -sisè de primària, quart d’ESO o últim curs de batxillerat o cicle formatiu i també als alumnes de 3 a 6 anys quan els pares treballin tots dos fora de casa. L'atenció serà només al matí, amb entrades i sortides del centre esglaonades i no hi haurà servei de menjador.

A Igualada, una zona especialment castigada per la pandèmia i pel confinament, les escoles tampoc tenen massa peticions de les famílies per portar als alumnes. La directora de l'escola Emili Vallès, Teresa Ramos diu que malgrat l'esforç que s'ha fet, l'escola no serà massa acollidora aquests dies.

“Les parets són les mateixes, però no és l’aula que el nen va deixar al març. Ara és una aula completament buida, desinfectada, amb una taula al mig i poca cosa més. És una aula que hem hagut de quadricular perquè els nens mantinguin la distància i les famílies suposo que han decidit que per tres setmanes que queden, no cal portar als infants al centre i que visquin aquesta situació”

A l'escola Pia de Sitges s'han organitzat perquè tots els alumnes puguin anar al centre almenys un dia a la setmana. no tant per un tema de conciliació dels pares sinó per ajudar als infants a que siguin conscients de tot el que han après aquestes setmanes. El director del centre, Ramon Beringues destaca que els alumnes “han treballat moltíssim des de casa, i cal reconèixer-los aquesta feina i fixar-ho amb ells. Que vegin que les tasques tenien relació unes amb les altres”. Alhora “volem fer una mica de servei a les famílies, entenent que no resolem la conciliació laboral ni familiar però si podem fer un acompanyament social i emocional als infants i joves. El fet que es vegin, encara que sigui en condicions estranyes, ens permet fer un tancament del curs amb els nanos”