Nogay Ndiaye: "Els hotels han posat moltes excuses al Keita, i no hi ha més que racisme"

El futbolista català Keita Baldé s’ha ofert a pagar l’allotjament a 200 temporers de Lleida, que estan treballant en la campanya de la fruita i que a dia d’avui estan dormint al carrer. Baldé es va oferir a pagar per avançat els allotjaments, però gran part dels hotels s’han negat a deixar-los entrar. Avui al ‘Què t’hi Jugues!’ hem parlat amb la Nogay Ndiaye, una activista de Lleida que està ajudant al futbolista a gestionar-ho tot i a buscar una solució.

“Vivim en una societat racista. Jo sóc una dona, tinc un color de pell fosc i la gent em titlla d’estrangera i demés, i jo he hagut de patir aquest racisme tots els dies de la meva vida”, ha dit Ndiaye, qui ha explicat també que tot i considerar-se “una de les persones afortunades” perquè és professora de secundària, i tot i complir tots els requisits i poder-se pagar un pis perfectament, ha tingut molts problemes per poder llogar un pis a la ciutat. “Aquesta és una de les preocupacions que vaig transmetre al primer moment al Keita Baldé quan es va oferir. Li vaig dir que estava súper contenta, que moltíssimes gràcies i que és una súper bona tasca, però serà una feina difícil perquè a la ciutat en la que visc, allotjar una persona negra o una família migrant és molt complicat, llavors allotjar a 200 persones negres serà missió impossible, i precisament això és el que ha passat”, ha dit.

Per altra banda, Nogay Ndiaye també ha explicat que els hotelers “no justifiquen la seva negativa”. “La gran majoria d’hotels em van dir que estaven oberts o obrien els propers dies. Els hi vaig fer la proposta i la gran majoria em van dir que no. Alguns em van dir que ho comprovarien i ho mirarien, altres em van oferir algunes places i d’altres em van dir directament que no”, ha afirmat al ‘Què t’hi Jugues!’.

Ndiaye ha dit que aquesta “no és la primera, ni la segona, ni la cinquena vegada que passa” i que “aquesta situació es va repetint a Lleida des de fa pràcticament 30 anys”. I quina és la implicació per part de l’Ajuntament? “Les administracions, no només l’Ajuntament, també els ajuntaments dels pobles del voltant, que al final és on aquests treballadors agrícoles treballen, la Diputació i la Generalitat, tothom ha mirat cap a un altre costat. I a més sense tenir en compte que hi ha un conveni agrari que diu que les persones, els empresaris agrícoles que contracten a algú que ve de 75 quilòmetres o més està obligat a oferir-li allotjament”, ha explicat l’activista. Ndiaye forma part d’una plataforma que des de fa anys denuncien aquesta situació, i ha dit que fins ara han aconseguit que el Síndic de Greuges “reculli les denúncies i tingui un expedient obert” i ha afegit que “l’únic que hem aconseguit és que l’Ajuntament, alguns anys, ofereixi algunes places que lloga a un alberg o, com ha passat en els últims dos anys, que ofereixi unes places a un pavelló; allà tenen hamaca i dutxes, però res més, i això no és un allotjament digne”.

Com hem comentat, molts hotelers s’han negat a deixar entrar els temporers i, tal i com ha explicat Ndiaye, han posat excuses. “La majoria d’excuses han estat: no lloguem a immigrants perquè ens destrossen els espais o no tenim clar que ens paguin a final de mes. Quan totes aquestes excuses estan cobertes, quina és l’altra excusa? Perquè els hi hem ofert pagar per avançat, deixar fiança per si hi hagués qualsevol trencament de qualsevol cosa... Quina és l’excusa en aquest cas? És que només queda el racisme, no hi ha més”, ha afirmat l’activista.

Finalment, la presència d’un futbolista, en aquest cas del futbolista català Keita Baldé, pot ajudar a resoldre aquest problema? “Sincerament no. Jo he informat a tothom que aquests diners provenien d’un futbolista i la resposta ha continuat sent la mateixa. Sí que ha servit d’altaveu, per fer visible la situació que estem vivint, però no crec que ajudi a resoldre-la”, ha afirmat Ndiaye.