Alcoy abre las instalaciones deportivas cubiertas siguiendo las indicaciones de la fase 2

La concejalía de Deportes del ayuntamiento de Alcoy suma la apertura de instalaciones deportivas cubiertas para la práctica de diferentes entrenamientos (entrenamientos básicos en deportistas federados no profesionales en aquellas modalidades deportivas en las que no exista contacto o el riesgo de contagio sea bajo) siempre bajo cita previa, manteniendo los límites de aforo estipulados y cumpliendo con las medidas higiénico – sanitarias y de distanciamiento social al haber entrado en la fase 2 de la Transición hacia la nueva normalidad. Esta medida afecta a la apertura de los pabellones Miguel Sarasa y Mutualidad de Levante del Polideportivo Municipal Francisco Laporta.

Además, se abrirán al público las dos piscinas del Complex Esportiu Municipal Eduardo Latorre para uso deportivo, solicitando cita previa y respetando los turnos establecidos así cómo las dos pistas de pádel incluidas en el mismo complejo

Respecto a la apertura de las piscinas es importante señalar que el horario de apertura al baño será a partir del martes 2 de junio, de lunes a viernes de 7 a 22 horas y los sábados de 8.30 a 14.30 horas. Las reservas se harán dentro de las 48 h en las que se quiera hacer uso de la instalación a través del teléfono 96 629 59 09.

Los abonados de la instalación tendrán acceso gratuito y los no abonados podrán acceder liquidando la cuantía de la tasa municipal estipulada para tal efecto. Será obligatorio acreditarse en el punto de control para acceder a la instalación

Cabe resaltar que habrá que cumplir una serie de normas: se permitirá la utilización de las piscinas para la práctica deportiva de la natación, o en su defecto de la realización de actividad física/ejercicio físico en cualquiera de los dos vasos, pero en ningún caso su utilización de forma recreativa.

La actividad deportiva requerirá la concertación de cita previa, organizando turnos horarios, fuera de los cuales no se podrá acceder a la instalación. El usuario sólo tendrá acceso a la hora reservada disponiendo de: 1 hora para entrada y baño más 15 minutos para salida del agua y cambiarse en los vestuarios. Sólo podrá ejercer la actividad una persona/deportista por calle de entrenamiento. No se podrá utilizar la zona de jacuzzis, hidromasajes y frigidarium. Asimismo, se podrán utilizar los vestuarios y taquillas, respetando lo dispuesto al efecto en las medidas generales de prevención e higiene frente al COVID-19 indicadas por las autoridades sanitarias. No se podrá hacer uso de las duchas de los vestuarios ni las fuentes de agua. Igualmente, como material de nado se pondrá a disposición del usuario una tabla y pull-buoy por persona.

En todo caso se deberá mantener la distancia social de mínima de 2 metros con los demás usuarios y trabajadores de las instalaciones deportivas, tanto en la entrada, salida como uso de las instalaciones deportivas. Finalmente hay que señalar que será obligatorio la entrada y salida con mascarilla, así como desinfección de manos con gel dispuesto a tal efecto.

“Agradecemos a nuestros deportistas su colaboración y desde el Centre d’Esports seguimos trabajando para que las gestiones y los pasos que vamos dando sean seguros y en beneficio de todos, ya estamos en fase dos, y es importante recordar que la covid 19 sigue estando presente y hemos de tener las máximas precauciones, no obstante nuestra intención es facilitar la práctica del deporte a la ciudadanía siguiendo la normativa marcada para cada fase”, ha destacado el concejal de Deportes, Miguel Juan Reig.