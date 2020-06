Alta para el único paciente covid que quedaba ingresado en el hospital de los Santos Reyes

El hospital Santos Reyes ya no tiene ningún paciente con coronavirus ingresado. El último de los que quedaban hospitalizados ha recibido el alta en las últimas horas, dejando sin pacientes el espacio reservado hasta el momento para los afectados por la pandemia. Una buena noticia que no se da por definitiva, porque el hospital continúa aplicando la prueba de detección del virus a todos los pacientes que ingresan por cualquier causa. Hoy mismo está pendiente del resultado de cuatro de estas pruebas. Y es que la ausencia de pacientes ingresados por coronavirus puede revertirse en cualquier momento, por lo que desde el hospital vuelven a pedir prudencia a la población. “Hemos cerrado una etapa, pero no hemos ganado la guerra” subraya Evaristo Arzalluz gerente del Santos Reyes. “Tenemos que evitar futuros riesgos ayudando a la población a interiorizar conductas como el lavado de manos, el uso de mascarillas, la distancia de seguridad y todo lo que hemos ido aprendiendo estos días. Sin histerismos y sin exageraciones, pero también sin relajaciones tenemos que ser capaces de incorporarlas a la vida ordinaria. De esta forma evitaremos un infierno como el que hemos pasado.”

Aún así, dada la evolución de la pandemia, la gerencia del hospital ha decidido aplicar el protocolo habitual de enfermedades infecciosas si se produjeran nuevas hospitalizaciones por coronavirus. “Todo paciente ingresará en una habitación con aislamiento en espera del resultado de la PCR pero se tratará a los covid igual que se tratan pacientes con gripe, tuberculosis u otro tipo de infecciones: se le aísla en su habitación individual y se levanta el aislamiento cuando se negativice si es que ha dado positivo.”

Desde que el 13 de marzo ingresara en el hospital comarcal el primero de los pacientes con covid-19 el Santos Reyes ha atendido a unos 190 pacientes. De ellos 117 han recibido el alta tanto en el propio centro como en hospital de convalecencia instalado en el recinto ferial, 43 han fallecido y 31 han sido derivados a otros hospitales: dos al Río Hortega de Valladolid y 29 al Hospital Universitario de Burgos. De estos últimos pacientes fallecieron 4 y a finales de la semana pasada aún quedaban tres ingresados en la capital burgalesa.

La estancia media de los ingresados en el hospital comarcal ha sido de diez días aproximadamente.

De los 43 fallecimientos por coronavirus producidos en el hospital casi la mitad, 21, corresponden a usuarios de residencias de mayores. A lo largo de esta pandemia cerca de 40 usuarios de estos centros han necesitado hospitalización en el Santos Reyes.

Por lo que se refiere a la edad media de todo el conjunto de pacientes que han muerto por coronavirus en el hospital ha sido de 84 años. El paciente más joven de los que ha fallecido contaba con 62 años.

Por lo que se refiere al perfil de los pacientes que han sido ingresados en el hospital comarcal más del 60% era mayor de 70 años, siendo la década entre los 80 y los 90 la más afectada por la enfermedad, ya que en ellos se ha producido el 30,9% de los casos. No ha habido ningún paciente hospitalizado por debajo de los 20 años, pero sí uno entre 20 y 29 años y otro más entre 30 y 39.

En cuanto al sexo la enfermedad ha impactado casi el doble entre los hombres que entre las mujeres: entre los ingresados un 64,5% han sido varones y un 35,5% mujeres.