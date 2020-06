¿Cómo concienciar a los jóvenes de que el peligro sigue fuera?

A lo largo de las últimas semanas, en vista de que la pandemia poco a poco va remitiendo, hemos podido disfrutar del regreso a las calles, a las terrazas… Sin embargo, el miedo a la irresponsabilidad se respira por el aire. En España se han producido ya varios rebrotes y algunas faltas de civismo, una de los más sonadas fue el botellón que el pasado fin de semana tuvo lugar en Tomelloso. La irresponsabilidad se ha visto en todas las generaciones, pero en cualquier caso, la visión de que todo lo malo ha acabado es equívoca.

En nuestro tiempo de 'Escuela de Padres' hemos tratado con nuestras dos pilares cómo poder explicar a los adolescentes que el peligro sigue en la calle y que su responsabilidad es clave. Para Pilar Vicario es complicado "porque por la época de vida en la que están necesitan más a sus amigos que a su familia, tendríamos que haber matizado bien cómo tiene que ser esa relación entre ellos". "No tienen el sentido del miedo y de la precaución que tienen los adultos, dentro de su forma de ser está el no ver el peligro, el querer arriesgarse", añade.

Para Pilar Fernández también "es difícil darles a entender que hay peligro", pero rompe una lanza a su favor porque "yo que hablo con ellos en las clases cotidianamente me ha sorprendido que están bastante concienciados". Para la educadora, el problema reside en que "no es lo mismo lo que uno piensa que lo que uno hace; cuando se juntan entre ellos es como si se cayera lo que piensan, es decir, que están mentalizados, pero esa orientación puede que se caiga cuando se ven con sus amigos, pero no porque lo hagan con mala intención, sino porque en esa visión de relación es como si no quedara margen, es fruto de su dinamismo", señala.

Pase lo que pase, según avanza Vicario, "esto va a cambiar nuestra forma de relacionarnos y disfrutar, porque vamos a tener que ser más precavidos en todo", y ejemplifica con un caso real. "Me comentaba un amigo que delante del cine había un grupo de adolescentes el otro día fumándose un porro, algo que se pasa de uno a otro... Yo lo primero que quiero es que no fumen, pero si van a hacerlo, que cada uno se fume el suyo, que si van a hacer un botellón que no compartan el vaso... No vamos a poder cambiar lo que ya pasaba, que sí preocupa, pero al menos que si vuelven a hacer lo que ya hacían antes, que sean conscientes…", explica.

Como solución, Fernández apunta al diálogo. "Al hablarles desde el corazón y el afecto, puede que ese mensaje aunque parezca que es cansino y repetitivo, creo que es a lo que mejor pueden reacionar aunque creamos que no va a tener efecto", sentencia.