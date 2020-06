José Martí destaca la apuesta valenciana por el diálogo y el municipalismo para salir de la crisis

El presidente de la Diputación de Castellón, José Martí, considera que hoy es un día «muy importante» para la Comunitat Valenciana «porque ha comenzado el trabajo para salir de la crisis económica y de la crisis social en la que estamos». Así lo ha manifestado al término de la reunión celebrada en el Palau de la Generalitat sobre el Acuerdo para la Reconstrucción de la Comunitat Valenciana que en su opinión «marca una apuesta clara por el diálogo y por el municipalismo». También ha puesto en valor que el President Puig haya convocado a este foro a los presidentes de la tres diputaciones, las alcaldesas y alcaldes de las ciudades con mayor población de la Comunitat, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, las mancomunidades y representantes de los pequeños ayuntamientos.

Martí ha señalado que «hasta ahora el municipalismo y las diputaciones hemos tenido una función importante pero auxiliar porque, como no podía ser de otra manera, la iniciativa correspondía a la Conselleria de Sanitat», pero ha advertido que en lo sucesivo «el papel del municipalismo será determinante porque lo que nos viene es una crisis económica y social de grandes dimensiones».

Ha mostrado su convencimiento de que «lo que está mostrando el municipalismo es algo que demanda la ciudadanía, la democracia colaborativa, llegar a acuerdos que sirvan para dar respuesta a las demandas que formula la sociedad». No obstante, ha recordado que la eficacia sería mucho mayor si se suspendieran temporalmente los efectos de los planes económicos y financiaros que afectan a numerosas entidades locales y se permitiera utilizar los remanentes, que en el caso de la Diputación de Castellón ascienden a 43 millones de euros.

El presidente concede mucha importancia al hecho de que las distintas administraciones vayan a trabajar «de forma coordinada» y a la creación de las 12 mesas de diálogo «para llegar a distintos ámbitos de trabajo». Cree que «desde estas mesas, unas administraciones tan cercanas a la ciudadanía como los ayuntamientos y las diputaciones podremos dar respuestas a sus necesidades de la sociedad».

El presidente ha insistido en que «lo que tenemos por delante no es fácil» y que en el transcurso de la reunión «se ha llegado a hablar ‘catarsis’ y de que no podemos equivocarnos porque si las cosas no se hacen bien pueden producirse consecuencias terribles».

En el encuentro de hoy se ha decidido crear 12 mesas de trabajo que se reunirán entre los días 4 y 22 de junio y elaborarán unas conclusiones entre el 29 de junio y el 10 de julio, que serán definitivamente aprobadas el 23 de julio en la Mesa Institucional del Acuerdo para la Reconstrucción de la Comunitat Valenciana.

Las temáticas de las 12 mesas serán Servicios Sociales, Salud Pública, Promoción Económica, Mobilidad y Territorio, Agricultura y Medio Ambiente, Vivienda, Participación y Cooperación, Educación, Cultura y Deporte, Financiación y Fondos Europeos, Innovación y Digitalización, Turismo y Despoblación.

Martí ha recordado que la Diputación de Castellón ya transita por la senda del acuerdo desde que hace varias semanas se constituyeron las nueve mesas de diálogo en la que participan todos los grupos representados en la institución y que en estos instantes «estamos trabajando en la Junta de Portavoces para ver por el tipo de ayudas que se aprueban».