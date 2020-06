Al menos dos viviendas de A Zapateira, en A Coruña, han sido ocupadas por un grupo de personas, ayer por la tarde vecinos de esta zona se concentraban frente a uno de los chalets para reclamar la salida de sus ocupantes.

Se trata de dos viviendas que pertenecen a bancos, una de ellas a la venta.

Una de las casas ha sido ocupada por una familia sin recursos, cuyo caso conoce y siguen Servicios Sociales. La otra, sin embargo, ha sido ocupada por unos jóvenes que presumen en redes sociales de lo conseguido.

El presidente de la asociación de vecinos Juan Sánchez Albornoz denuncia la sensación de desprotección que se ha generado: “Es vergonzoso e indignante, que ocupen la casa, hagan fiestas y presuman en redes sociales, y sobre todo, la falta de seguridad jurídica, qué pasa? Mañana me voy a la aldea o cualquier sitio, falto dos días y me ocupan mi vivienda y no puedo hacer nada? Es indignante.”

En estos momentos la ocupación de un domicilio, explica, se dirime ante la justicia, por lo que el proceso de recuperación de la vivienda puede posponerse durante meses, en los que el propietario seguirá abonando los costes del inmueble, a no ser que los ocupantes decidan marcharse por voluntad propia.