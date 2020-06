'Líberos Real Jaén', el nuevo movimiento que pretende "solucionar" el negro futuro del club

Un grupo de aficionados del Real Jaén se han unido para crear la asociación 'Líberos Real Jaén', un movimiento que pretende "solucionar" el complicado futuro del club y que próximamente va a presentar en una web su proyecto y las iniciativas que tienen previstas para recaudar el dinero que la entidad adeuda en estos momentos, al menos para que siga estando viva. Se trata de una iniciativa que pretende aglutinar las acciones del club y que éstas vuelvan a manos de sus propios seguidores. Uno de sus responsables, el abogado Juan Pedro Vela, ha pasado por los micrófonos de 'Hoy por Hoy Jaén' para hablar del proyecto.

"Líberos Real Jaén es un movimiento asociativo que pretende englobar a toda la masa social del club y buscar una solución a la difícil situación actual en el caso de que llegara un punto que no hubiera otra alternativa. Sería de una forma democrática y transparente", ha dicho Vela basando su mensaje en esos dos adjetivos tan necesarios en la gestión de la actual época en el club.

Desde el seno de la iniciativa son conscientes que el club es una sociedad anónima y "para ayudarlo y tener incidencia habría que tener acciones", bien en propiedad o en cesión, por lo que la clave sería esa. Además, señalan que existen iniciativas parecidas en países como Inglaterra o Alemania e incluso también en España, donde los aficionados del Recreativo de Huelva se han unido en torno a 'Recre Trust'. Eso sí, ninguna aglutina aún la mayoría accionarial.

El movimiento, que surgió en el seno de la Comisión 'SOS Real Jaén', está en una fase inicial y sus integrantes quieren ofrecer más detalles las próximas semanas a través de un sitio web en el que están trabajando. "Viendo la incertidumbre que hay y por la petición de muchos de que la afición de un paso adelante para hacerse con el club, cogimos el guante e intentamos darle forma jurídica al proyecto", explica el abogado jiennense.

Ingresos previstos

Otro de los aspectos importantes es cómo se financiaría el club. "Nosotros tenemos una serie de iniciativas, que explicaremos en el proyecto, pero basicamente a traves de donaciones, crowdfunding y cuotas de la asociación. Intentaremos hacer un movimiento que sea lo más democrático posible, que ilusione a la afición y que aglutine al máximo de aficionados posible", señala Vela.

Otro problema ahora es el tiempo que corre en contra del Real Jaén con la desaparición del club entre los peores augurios. "Evidentemente constituir el movimiento y recaudar un capital lleva un tiempo y además no sabemos cuál será la situación del club en unos meses, pero por lo menos queremos intentarlo", ha explicado el responsable, que ha añadido que una vez formalicen la constitución de la asociación empezarán una ronda de reuniones y que quieren reunirse con el máximo accionista, con el alcalde y con otras instituciones para presentarle el proyecto y "ser una vía de salvación dentro de la grave situación actual que hay".

Juan Pedro Vela confía en que el presidente cumpla con su palabra de hace unos meses, cuando se comprometió delante del alcalde en una reunión con la comisión que tenía intención de irse si no encontraba una solución económica. "No sé si lo que dijo ha cambiado, pero entendemos que si llega una situación en la que no tiene soluciones económicas y no cuenta con apoyo, la situación será insostenible y tendrá que dar un paso al lado para que este tipo de proyectos puedan intentar reflotar el club", finaliza.