Los play-off de ascenso a División de Honor, desde el 11 de julio

La Real Federación Andaluza de Fútbol ha publicado este martes la circular sobre los play-off de ascenso de todas las categorías, incluída la Primera Andaluza donde juega el Jerez Industrial CF, con las fechas y las normas relativas a los mismos. La inscripción debe realizarse antes del 8 de junio a las 12:00 horas; mientras que el 10 del mismo mes se procederá al sorteo de los cruces.

La RFAF indica en la circular que ha enviado a los clubes que estos deben participar “con los futbolistas que tengan licencia activa y que formaban parte de sus plantillas en el momento de finalización de la fase regular y con los futbolistas con licencia de equipos inferiores del mismo club o de los filiales cuando exista un convenio o acuerdo debidamente inscrito en la Federación para la presente temporada. La RFAF no prevé abrir un plazo para poder incorporar nuevos futbolistas en sus plantillas para la disputa de los play-offs".

La RFAF fija el siguiente calendario en relación con los aspectos organizativos: 1.- Inscripción antes del 8 de junio a las 12:00 horas. 2.- El 10 de junio presentación de sedes y celebración de los sorteos establecidos. 3.- Reconocimientos médicos: Primer reconocimiento Del 8 al 12 de junio: citas médicas para los play-offs de Fútbol Femenino, 1ª Andaluza Sénior y 2ª Andaluza Sénior. Del 15 al 19 de junio: citas médicas para los play-offs de 2ª Andaluza Fútbol Sala Femenino, 2ª Andaluza Sénior y 3ª Andaluza Sénior. Segundo reconocimiento Del 1 al 8 de julio: citas médicas para los play-offs de Fútbol Femenino, 1ª Andaluza Sénior y 2ª Andaluza Sénior. Del 9 al 15 de julio: citas médicas para los play-offs de 2ª Andaluza Fútbol Sala Femenino, 2ª Andaluza Sénior y 3ª Andaluza Sénior. 4.- Celebración play-offs: 11 ó 12 de julio: primera jornada play-offs. 18 ó 19 de julio: segunda jornada play-offs. 25 ó 26 de julio: tercera jornada play-offs.

Como normas complementarias se especifica que :

Con independencia de lo previsto y señalado en esta Circular, de la obligación del cumplimiento de las normas que se citan y de lo recogido en la circular reguladora específica del play-off, la RFAF pone en conocimiento de todos los clubes las siguientes normas complementarias de desarrollo de los play-offs: Previamente al inicio de los entrenamientos en grupo, los futbolistas, staff técnico, y resto del personal del equipo, deberían haber realizado un cuestionario de salud, acerca de si presentan síntomas relacionados con la COVID 19, y, si las autoridades sanitarias o deportivas no lo prohibieran o desaconsejaran, deberían realizar un primer test rápido serológico (preferentemente entre el 8 y el 12 de junio), tomando las medidas oportunas según los resultados. Entre los días 1 y 8 de julio, antes del primer partido oficial que deba disputar cada uno de los equipos y con la finalidad de proveer las máximas condiciones de salud posible para todos los participantes en la competición, tanto los futbolistas como el staff técnico con licencia federativa deberían pasar, si las autoridades sanitarias o deportivas no lo prohibieran o desaconsejaran, un segundo test rápido serológico. No podrán disputar el partido o formar parte del encuentro los futbolistas o el staff con licencia federativa, si existiese un resultado de test rápido con positivo en alguna de estas personas, se le deberá practicar test de PCR y tomar las medidas oportunas. Dichos controles y decisiones médicas serán, también, extensibles a los árbitros que deban participar en estas fases de play-offs en cada una de las provincias.

La RFEF ha llegado a un acuerdo con la Mutualidad de Futbolistas Españoles MUPRESFE para, si las autoridades sanitarias o deportivas no lo prohibieran o desaconsejaran y si los proveedores de este tipo de materiales entregan los test en tiempo y forma, poder realizar los correspondientes test en las sedes propias o concertadas de la Mutualidad de forma gratuita para todos las personas miembros de los equipos con licencia federativa. Los equipos deberán asistir el día y hora que se citan"