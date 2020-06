Estoy cansada de escuchar como nuestros políticos se regalan insultos, descalificaciones y se echan los trastos a la cabeza en cuanto tienen la más mínima oportunidad en un momento en el que necesitaríamos de la suma de todas sus capacidades para hacer frente a la difícil situación que estamos viviendo y sobre todo a la gravísima crisis económica que se dibuja sin remedio en el medio y largo plazo.

Insultar no sólo no aporta nada sino que es una forma de agresividad y la agresividad y la violencia se contagian como la pólvora. Lo malo es que ese contagio no se queda en el escenario político sino que se refleja de forma inmediata en la sociedad que se divide y se crispa.

¿No habíamos quedado en que no íbamos a olvidar lo aprendido en las últimas semanas? Algunos aprendizajes nos duraron menos que lo que dura el agua en una cesta... triste.

Me quedo con unas palabras que me parece que resumen lo que muchos pensamos aunque me temo que habrán caído en saco roto. Las pronunció Patxi López en la comisión de reconstrucción después de comprobar como más allá de propuestas solo se escuchaban insultos y más insultos. Dijo: " debemos tener voluntad política para proponer, acordar y entender lo que espera la sociedad de nosotros. Este es el momento para demostrar para qué sirve la política. Si no, es que no servimos para nada".

Nada que añadir. Ahí lo dejo.

Necesito quitármelos de la cabeza así que aprovecharé que el buen tiempo invita para irme de terrazas.

Estamos haciendo un esfuerzo enorme para adaptarnos a toda velocidad a las nuevas normas, para hacer todo lo preciso para ir reabriendo algunos sectores económicos como la hostelería que ha vuelto colocando hace ya algunos días sus terrazas. Cada vez son más los que se van sumando a la apertura y me consta que muchos más lo irán haciendo en los próximos días.

He escuchado de todo: que qué necesidad hay de tomar cervezas o cafés en las terrazas pudiendo hacerlo en casa... que si la gente lo hace fatal, que si parece que solo pensamos en eso...

Bueno, vayamos por partes... porque creo que esto merece alguna que otra reflexión.

Como clienta diré que estaba deseando saborear un café de "máquina" bien hecho antes de encarar la jornada de trabajo. Es uno de esos pequeños disfrutes de la vida a los que no quiero renunciar. Una de esas pequeñas cosas que tienen más valor ahora que ya sabemos que podemos perderlas de la noche a la mañana.

Como cliente y también amiga de muchos de los propietarios de estos negocios diré que ha sido un placer reencontrarme con ellos que, como yo, pelean por su forma de vida. Como palentina y como autónoma creo que no podemos olvidar que la hostelería da de comer a muchos cientos de familias en nuestra ciudad. Son una parte esencial de nuestra economía local que no está precisamente para echar cohetes. Sentarnos y consumir significa ir reactivando el movimiento del dinero y eso es imprescindible en el momento actual.

Y sí, por supuesto, hay gente que va de terrazas y que no hace bien las cosas pero creo que la inmensa mayoría de la gente cumple con las normas y recomendaciones establecidas. Lo que ocurre es que en ocasiones lo poco resulta muy ruidoso y es cierto además que en estas circunstancias el que pocos incumplan puede tener consecuencias graves para todos.

Las terrazas son mucho más que un rato de ocio, son infinitamente más... no lo olvidemos.

Me voy de terrazas. Si ustedes también lo hacen, ya saben, siempre con todo el respeto a todos los demás y con todas las medidas de precaución necesarias.

Ánimo, si todo va bien, nos encontramos de nuevo el próximo martes, en la Fase 2.