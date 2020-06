La oposición discrepa en cómo sacar el dinero para el Plan Reactivar Navarra

Navarra Suma ha presentado una propuesta con 39 medidas para su inclusión en el Plan Reactivar Navarra, medidas entre las que se encuentran la puesta en marcha de un plan de empleo acordado con los sindicatos y los empresarios, la producción propia de material de protección sanitario, inversiones en salud, un plan de inversión en obra pública por valor de 75 millones de euros, y que no haya subidas de impuestos.

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha explicado que su grupo defenderá estas medidas en el Parlamento de Navarra con "ánimo de aportar, de llegar a acuerdos, porque es lo que va a ser mejor para Navarra" y ha deseado que "todos los grupos y que el Gobierno estén receptivos".

El plan presentado por Navarra Suma se divide en cuatro bloques: "ayudar a las personas que se han visto más afectadas por la crisis; reactivar el consumo, la actividad económica y el empleo; preparar a Navarra para un posible rebrote, y reforzar los servicios públicos".

Esparza ha explicado que su grupo no ha cuantificado concretamente el coste global de las 39 medidas (el número máximo que se podían presentar en el Parlamento para su debate), pero ha señalado "es el Gobierno el que tiene que decirnos con qué cantidad se va a dotar al plan y a partir de ahí establecer prioridades".

Además, el portavoz de Navarra Suma ha señalado que "el Gobierno nos está trasladando a todos que, a pesar de tener un agujero aproximado de 1.000 millones, se va a ser capaz de cuadrar el presupuesto con los 16.000 millones anunciados por el Gobierno de España para las Comunidades Autónomas y con la capacidad de endeudamiento, y que con eso no va a haber ningún desajuste presupuestario".

En todo caso, una de las medidas planteadas por Navarra Suma es que no haya subidas de impuestos. "Hace falta un marco fiscal acorde con el escenario actual. Navarra ya parte de ser la Comunidad donde más impuestos se pagan y decimos que no haya un aumento de los impuestos, porque no puede haber otro castigo a la clase media trabajadora y a la empresa", ha subrayado.

Por su parte, EH Bildu ha pedido "activar nuevas fuentes de ingreso a través de una tasa Covid y una reforma fiscal en profundidad", reforzar los servicios públicos o paralizar las obras del tren de alta velocidad entre sus propuestas para el Plan Reactivar Navarra.

La coalición abertzale ha presentado 39 propuestas para su debate en la comisión especial creada en el Parlamento de Navarra para abordar el plan de reactivación.

Así, en las propuestas que ha realizado la coalición abertzale plantea algunas medidas de implementación urgentes y otras "más estratégicas" a medio y largo plazo y que se dividen en cinco ámbitos: "recursos económicos y distribución de la riqueza; refuerzo de los servicios públicos y derechos sociales; sostenibilidad y cambio climático; actividad económica y productiva; y sociedad del conocimiento".

En concreto, en el primer ámbito, EH Bildu pide una banca pública, así como "activar nuevas fuentes de ingreso con carácter urgente a través de la tasa Covid y a través de una reforma fiscal en profundidad, con nuevos impuestos en materia de fiscalidad verde". Según ha expuesto Araiz, "sólo la tasa Covid extraordinaria que planteamos durante cinco años podría producir un ingreso adicional de entre 300 y 400 millones de euros".

Y ha advertido, en este sentido, de que la coalición abertzale "no va a aceptar ninguna propuesta de fiscalidad que sea dejar el estatus actual como está".

Para Adolfo Araiz, el Plan Reactivar Navarra debe tener "un debate político y social más allá de las puertas del Parlamento", por lo que ha pedido al Ejecutivo foral que "tengan en cuenta las aportaciones del tejido asociativo navarro, que es muy rico". "Tenemos delante un 'auzolan' masivo, de toda la sociedad, para hacer frente a esta situación y que no sólo quede en las puertas de las instituciones o en la propuesta final que haga el Gobierno", ha sostenido.