Odegaard insinúa que se queda

El futuro de Martin Ødegaard sigue en el aire. Podía haber aprovechado la oportunidad que tenía con la comparecencia sin preguntas que ha ofrecido en una vacía sala de prensa de Zubieta, pero ha preferido mantener un poco más la incertidumbre. Será que el asunto no está tan claro como lo quieren ver desde la Real Sociedad, o que todavía no es momento de certificar públicamente su continuidad con el segundo año cedido por el Real Madrid que apalabraron los clubes el pasado verano. Tampoco había cuestiones sobre su futuro en el vídeo que ha difundido el club txuri-urdin, quizá lógico por otro lado desde el punto de vista realista, que quiere centrarse en amarrar esa plaza de Champions League para la próxima temporada. Precisamente, el único guiño que ha hecho el noruego al futuro ha sido hablando de la máxima competición continental, dejando entrever que su intención es jugarla con la Real Sociedad, insinuando al menos que se queda otra temporada más en San Sebastián.

“El objetivo es la Champions League y es lo que queremos, porque es un sueño para todo los futbolistas del mundo, jugar la Champions, y es lo que queremos hacer el año que viene”. Estas han sido sus palabras, que no son baladí; porque el noruego sabe que tiene Europa asegurada en caso de volver al Real Madrid. Pero no, Ødegaard ha dejado caer que su idea es clasificarse con la Real para jugar la Champions vestido de txuri-urdin en su segunda temporada cedido por el club blanco. Esta insinuación confirmaría la información que viene contando el Diario AS de que el noruego habría comunicado ya a la Real que quiere quedarse el Segundo año cedido, aunque es consciente de la intención del Real Madrid de recuperarle, como ya ha publicado este periódico. Al final, todo dependerá de que, igual que el pasado verano, respeten su decisión. Si es así, este entuerto estará más cerca de resolverse, pero la planificación deportiva del club blanco también influirá en su resolución final.

A la espera que llegue la ‘fumata blanca’ del ‘caso Ødegaard’, el noruego ha mostrado su enorme ambición al ponerse como objetivo entrar en Champions con la Real en estos últimos once partidos. “Ahora estamos donde queremos estar, ahí arriba para meternos en champions y es lo que queremos. Creo que será difícil hacer algo con Madrid o Barça, pero con el resto podemos hacerlo muy bien para poder acabar como terceros o cuartos y meternos en Champions”, señala. Eso sí, el noruego reconoce que la vuelta a los entrenamientos fue rara y físicamente complicada. “Con buenas sensaciones me encuentro, ha sido un poco raro entrenar en grupos pequeños, pero ahora estamos con el equipo y así es mucho mejor y más fácil, y ya queda menos para volver a jugar. Físicamente, me encuentro bien, pero es obvio que me falta el ritmo de los partidos. Pero hemos entrenador fuerte en casa y ahora aquí, y ahora hay que recuperar el ritmo de antes”.

Ødegaard también ha explicado cómo ha llevado el confinamiento por culpa de la crisis del coronavirus, al estar sólo en San Sebastián y su familia en Noruega. “Ha sido un poco duro, la verdad. Con la familia en Noruega y yo aquí solo, pero hay gente que lo ha tenido mucho peor y no me puedo quejar. Estoy bien y mi familia también, pero sí es verdad que ha sido un poco largo”. Y también se ha referido a tener que jugar seis partidos de once en el Reale Arena vacío, sin el aliento de una grada que este año les ha empujado de forma espectacular. “Va a ser muy raro jugar sin público porque siempre nos apoyan mucho y estaba siendo muy bonito jugar en casa con ellos. Pero no podemos hacer nada con eso y tenemos que seguir jugando igual que antes para ganar para ellos, aunque estén en casa”.