Cosas que aprendo durante el estado de alarma (XI)

Probablemente esta sea la última semana de Fase 2 para Coruña y así, sin darnos cuenta, se nos ha ido la primavera de las manos. Pero esto no es malo, siempre y cuando no se nos haya ido la salud de las manos. Y hablando de manos, lávenselas como si no hubiera un mañana, que el bicho sigue por ahí rondando.

Como el estado de alarma aún está vigente, yo sigo con mi experimento de traerles tres o cuatro datos curiosos del mundo cada semana. Vamos al lío.

¿Sabían que los humanos y los delfines son los únicos animales que practican sexo por placer? A los humanos no se les nota tanto, pero si se fijan, los delfines parece que están felices todo el tiempo. Bien por ellos.

Luego hay otras especies, como el león, que no lo hará por placer, pero puede llegar a practicar sexo 100 veces al día, así en plan industrial. Vaya fuente de energía que es el instinto de preservación de la especie, ¿verdad?

Pasamos del sexo a la literatura, ¿sabían que Miguel de Cervantes y William Shakespeare, los dos escritores más grandes de todos los tiempos, murieron con muy pocas horas de diferencia? Hasta en eso estaban igualados.

Y una de esas cifras que nos da miedo a los bichófobos. Tocamos más o menos a un millón de insectos por cada humano de la Tierra. Así que es mejor dosificar las veces que abrimos la boca.

Y así, abriendo la boca por última vez hoy, me despido de todos ustedes hasta la semana que viene, que con suerte estrenaremos fase 3. Con suerte no, con sentidiño. Qué duda cabe.