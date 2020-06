Junta y Ayuntamiento elevan el tono en la exigencia de la Fase 3 para Granada y Málaga

Toda Andalucía en Fase 3 desde el lunes próximo. Es el anhelo de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Granada, que desde la capital nazarí han elevado este miércoles el tono de la reivindación en el mensaje que envían al Gobierno de España.

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha recordado al Gobierno de España "que el conjunto de Andalucía cumple sobradamente con los requisitos que nos pide el Mando Único" y ha añadido que "sería absolutamente incomprensible que las ocho provincias andaluzas no pasen el lunes a Fase 3".

Durante la presentación de una flota de 21 nuevas ambulancias que refuerzan la asistencia sanitaria en la provincia de Granada, Moreno Bonilla ha destacado que "si ahora llevamos 14 días siendo la comunidad autónoma con menor incidencia no hay ninguna razón que impida pasar a Fase 3 al conjunto de Andalucía y podamos reactivar la movilidad y la actividad económica".

Moreno ha remarcado que Andalucía al completo cumple y que no hay motivos para avanzar a dos velocidades.

Ha dicho Moreno que avanzar unidos a la Fase 3 "no es ir demasiado deprisa", que si hay algún repunte localizado todo está previsto para atajarlo en el menor tiempo posible gracias a los implementación de los equipos de vigilancia que ayudarán en las tareas de rastreo a los centros de atención primaria.

También ha destacado el presidente que, entre las medidas de precaución adoptadas, la Junta ha aconsejado a los municipios de Andalucía evitar en julio y agosto celebraciones que puedan provocar concentraciones incontrolables.

"Es un gesto de generosidad"

A Fase 3 ya. Lo pide la Junta de Andalucía y también lo pide el Ayuntamiento de Granada. "Entendemos que van a ser sensibles en esta ocasión y que todas las provincias andaluzas pasarán a la tercera fase; así lo pedimos y apelo al sentido común y a la coherencia", ha dicho el alcalde de la capital nazarí, Luis Salvador, durante una visita este miércoles a las instalaciones de la empresa Covirán -que se han producido al mismo tiempo que las de Moreno Bonilla al Campus de la Salud, al otro lado de la ciudad-.

Salvador ha destacado que para la activación económica es urgente la movilidad interprovincial y, en este sentido, ha agradecido a la Junta de Andalucía que permita la movilidad interprovincial sólo cuando las ocho provincias no pasen a Fase 3. "Nos parece un gesto solidario por parte de la Junta de Andalucía decir que si no pasan todas las provincias no habría movilidad entre ninguna porque sería un gesto de solidaridad entre las provincias", ha puntualizado.

La petición es unánime. Los empresarios de las playas de la Costa Tropical también piden con urgencia el pase de la provincia a Fase 3. A esta peticiòn se suma la Asociación de Chiringuitos y de Empresarios del litoral granadino.