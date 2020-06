Villatorres destinará el superávit municipal a la residencia de ancianos

El Ayuntamiento de Villatorres continúa trabajando en lo que ha calificado su alcalde, Miguel Manuel García, como "proyecto estrella de esta legislatura", esto es, la construcción y puesta en funcionamiento de una residencia de ancianos que permita cubrir este vacío que hay en esta pequeña localidad jienense. Una iniciativa respaldada por todos los grupos con representación municipal (PP, PSOE e IU que es quien gobierna) y para la que ya se ha comprado un terreno de 2.400 metros cuadrados que fue adquirido el año pasado.

De hecho, y gracias al buen estado de las cuentas municipales que han dejado un superávit de 330.000 euros, el regidor ha adelantado que pretenden emplear este dinero en la construcción de este recinto. Señala que "cualquier dinero extra se irá destinado ahí ya sea para amortizar la deuda existente y luego poder solicitar de nuevo financiación para comenzar la obra" cuyo inicio se ha fijado, al menos esa es la intención para "inicios del año que viene". Es más, el proyecto se presentará a los vecinos y vecinas a lo largo de la próxima semana.

García dice que se trata de un proceso muy ambicioso y de gran envergadura que no solo depende del Ayuntamiento sino también de la Junta de Andalucía. Además, ha reclamado "más autonomía" para que, con el fin de que la inversión del superávit sea más cómoda, "no compute como regla de gasto" con el fin de que no condicione los ejercicios presupuestarios siguientes.

Mejora económica municipal

El primer edil también se ha referido a la notable mejoría de las arcas de Villatorres justo ahora que está a punto de cumplirse una década de la llegada al poder de IU en esta localidad diciendo que "se ha hecho una muy buena gestión". Dice que en 2011 "la situación económica era muy preocupante y no se pagaban las facturas".

Además, insiste en que la bajada de la deuda ha sido muy importante ya que se ha reducido en algo más de 1,7 millones de euros al pasar de 2,1 millones, a los 350.000 euros actuales "lo que permite que el resultado del presupuesto sea tan favorable y permite afrontar con mayores garantías el futuro incierto que se nos avecina". Por otra parte, confirma de manera rotunda que solo deben facturas correspondientes al pasado mes de mayo.

Por otra parte, se ha alcanzado un remanente de unos 550.000 euros que se emplearán en diferentes capítulos como la intervención en los caminos rurales, la reforma del Hogar del Jubilado y la Escuela de Adultos, la creación de un bolsa de Ayuda a Domicilio, la creación de una serie de subvenciones para los autonómos con el fin de combatir la crisis del coronavirus y la adquisición de maquinaria para diferentes tareas municipales en los núcleos de población que componen la localidad jienense.