El Parlamento aprueba por unanimidad una ley para mejorar la climatización de los colegios

El pleno del parlamento ha aprobado por unanimidad la ley impulsada por Adelante Andalucía para la mejora de las condiciones térmicas y ambientales de los colegios andaluces. Una ley que pretende conseguir que los niños no pasen ni frío ni calor en las aulas de los más de 7.000 centros de la comunidad y además que los nuevos sistemas de calefacción o refrigeración se basen en energías renovables para luchar contra el cambio climático.

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha querido subrayar que esta ley es de las escuelas de calor y sus camisetas amarillas, y de los padres y madres que durante tres años se han manifestado para reclamar las mejores condiciones en las escuelas para sus hijos.

"Es una victoria y un avance para la educación pública; aunque esta ley no es la solución para todos los problemas, tiene la virtud de generar unos derechos", ha resaltado García, que ha agregado que hoy es "el principio de camino porque se establece un derecho que se ha conseguido por la correlación de fuerzas en la calle". No obstante, ha lamentado que no se hayan incluido algunas de las propuestas de su grupo, como que las auditorías energéticas se hagan desde lo público o que se creara la figura del coordinador ambiental.

La ley establece que la Junta de Andalucía llevará a cabo "auditorías energéticas" de los centros educativos de Andalucía "al objeto de conocer tanto las demandas energéticas de cada centro como las medidas correctoras necesarias". Contempla que en el plazo de seis años desde la entrada en vigor de la ley, "deberá haberse realizado la totalidad de las valoraciones o auditorías energéticas de los centros educativos", si bien el plazo es más reducido --de 18 meses desde la entrada en vigor-- para completar las valoraciones o auditorías energéticas de los centros educativos que se consideren "prioritarios".

Durante el debate de la proposición de ley, el portavoz del grupo popular, Miguel Angel Ruiz, se ha congratulado de que se haya incorporado a los colegios concertados que no estaban inicialmente en el proyecto por lo que, a su juicio, la ley que sale de la cámara "se ha enriquecido y es de todos". Además destacó que es la primera ley que presenta la oposición que sale por consenso. Y eso, aseguró, es porque "las cosas han cambiado en Andalucía, ahora cabemos todos, incluidos los que piensan diferente".

La portavoz de Educación del PSOE, Beatriz Rubiño, ha dicho que la voluntad de diálogo y el entendimiento deben ser el "faro" que guíe las actuaciones en el Parlamento y, en este sentido, ha subrayado que su partido se ha unido a la tramitación de esta ley "sin poner "ni una sola traba, ni una piedra en el camino".

La portavoz de Ciudadanos, María del Mar Sánchez, se ha congratulado de la aprobación de esta ley que "estaba esperando Andalucía desde hace décadas", y ha destacado que la norma ha sido "mejorada" con las aportaciones de Vox, Adelante Andalucía y Ciudadanos y el PP, mientras que ha criticado la actitud del PSOE, que hizo "imposible" su aprobación en la anterior legislatura.

La portavoz de Vox, María José Piñero, ha destacado que es una norma "de todos" y no del grupo proponente, y tras asegurar que "se le ha dado la vuelta a la ley", ha subrayado que es el "mejor ejemplo" de que cuando se pone el interés de las personas por encima de intereses partidistas, se pueden sacar adelante "leyes interesantes". "Ojalá las izquierdas fueran tan generosas", ha continuado Piñero, que ha admitido que su grupo no veía necesaria esta ley, aunque ha trabajado en ella "como el que más", tras lo que ha aprovechado para pedir al PSOE y Adelante que vuelvan a la comisión de estudio para la reactivación económica y social de Andalucía.