La 'guiri occidental' que acabó en cuarentena en un remoto pueblo de India

Yesenia Herrera es una cicloviajera. Hace tres años decidió coger todos sus ahorros para emprender una aventura que la llevaría a recorrer el mundo sola y en bicicleta. Desde su Gran Canaria natal viajó a la Península y, de ahí, comenzó un viaje con el que recorrió Portugal, Turquía, Irán, India o Nepal. En este país asiático dejó hace unos meses su bicicleta para regresar un tiempo a Canarias y visitar a la familia, pero en octubre decidió coger de nuevo un avión a Katmandú, recuperar la bici y seguir su exótico camino sobre dos ruedas. Su idea era viajar a India, Bangladesh y Myanmar... pero el coronavirus se cruzó en medio.

"Entré en India, recorrí el país con la bici durante unos meses hasta que comenzaron a llegar las noticias de la pandemia de Covid-19", relata Herrera en Hoy por Hoy Las Palmas. "Fue cuando llegué a un pueblo perdido en medio del país llamado Kanchampur donde alguien dio el aviso de que yo estaba allí", explica esta cicloviajera que añade que las autoridades la interceptaron y le tocó hacer la primera de las tres cuarentenas que ha vivido en este tiempo: "Era la primera extranjera en ese pueblo remoto, la primera guiri que encima llegaba en bicicleta, así que me metieron en el hospital por precaución y allí desperté mucha curiosidad".

La bici, su mejor compañera de viaje / Cedida

Tanta curiosidad que hasta su caso apareció en las noticias porque fueron periodistas a grabarla, explica divertida: "me enseñaron lo que habían publicado y se inventaron que yo venía de Italia y que podía tener coronavirus, aunque nada más lejos". Inclusola bici fue en la ambulancia con ella.

Tras cumplir la cuarentena decidió seguir su viaje por el país. Según cuenta, ni aunque hubiera querido, hubiera podido regresar en ese momento a España: "El Gobierno español había puesto un vuelo de repatriación desde India en abril. Yo no tenía muy claro si quería regresar pero es que además, con tan poco antelación, no me dio ni tiempo de llegar a Delhi porque estaba a dos mil kilómetros del aeropuerto, así que no llegué ni a ese vuelo hacia España ni a otros que partían hacia otros puntos europeos".

Pero finalmente decidió volver porque lo que a ella le gusta es moverse en bicicleta y en la actual situación no podía hacerlo. "Estuve casi un mes confinada y el resto del tiempo lo pasé incluso acogida en una congregación religiosa; me di cuenta que no tenía sentido seguir allí así que aproveché otro de los vuelos especiales habilitados", cuenta Yesenia Herrera con cierta nostalgia: "Estoy bastante contenta de estar en casa aunque tampoco sé si ha sido la mejor opción o si debí quedarme".

Ahora, mientras realiza la tercera cuarentena en Gran Canaria, decide su próximo destino: se debate entre Africa y América. "Como al final me pude traer la bici y todas mis cosas ya no tengo que regresar a India a buscarlas" explica esta cicloviajera que se define como muy espontánea. "Ya veré dónde acabo, ahora quiero hacer un poco de activismo con la bicicleta y, más en este tiempo de pandemia: si antes la bici era el futuro, ahora lo es más", concluye.