García-Page: "Esta crisis no se va a arreglar a golpe de tijera"

Gobierno PSOE y Ciudadanos han firmado el acuerdo para la reconstrucción de Castilla La Mancha. Con 3 ejes básicos: fortalecer los servicios públicos desde el punto de vista material y humano; atender a las personas más vulnerables a través de las ayudas sociales y arrancar la economía. Ambos partidos se han agradecido mutuamente la buena voluntad y las cesiones al tiempo que han reprochado al PP que no quiera sumarse.

"La política es constructiva o es destructiva" ha dicho Emiliano García Page que se ha comprometido a recuperar la región en dos años con una mentalidad práctica y realista. "Esta crisis no se va a arreglar a golpe de tijera, al contrario, lo haremos con cabeza y con corazón. Hubo tiempos que se hizo solo con bolsillo" Además confía en que el 95% de todo lo que funcionaba antes del Covid pueda recuperarse, y se hará en dos años, con la solidaridad europea y con coordinación institucional. De ahí que espera que la nueva normalidad no se traduzca en la antigua conflictividad y que el verano no sirva para "relajarse". Ha tenido palabras duras para el principal partido de la oposición, el PP, ausente en la firma. "Hay gente que dice en público que llama al acuerdo y hace todo lo contrario de forma torticera y miserable. Es ofensivo" ha aseverado. Cree que el pacto tiene "miga" y que es un compromiso serio, "no es humo". Se van a incorporar mas colectivos y en todos los ámbitos.

Esto es precisamente lo que ha puesto de relieve Ciudadanos al decir que el pacto es un "punto y seguido" Decía Alejandro Ruiz, que por dos motivos: porque hay una aprobación presupuestaria que queda pendiente y tiene que dotar de músculo al acuerdo y porque tiene que ser un documento vivo al que se sumen mas asociaciones e instituciones. Y añadía que en una situación critica para los españoles los partidos no son útiles si no se ponen de acuerdo. "No se puede estar en otro sitio que no sea negociando. La clave está en que partidos diferentes seamos capaces de construir unidos para que esta región sea un poco mejor"

Algo compartido por el secretario general del PSOE, Sergio Gutiérrez, que apuesta por "caminar unidos para ir mas rapido" En lo que se refiere a los puntos del acuerdo, pone en valor los 3 principales: aumentar los esfuerzos en sanidad aunque haya menos recaudación; ayudar a empresarios y autónomos; impedir que las personas caigan por el barranco de la pobreza con ayudas de emergencia y planes de empleo que saldrán "reforzados" con una nueva perspectiva. Es un pacto que enmienda a la totalidad la manera de afrontar las anteriores crisis. Y aquí ha explicado por qué, a su juicio, el PP no ha querido firmarlo, "es lógico que no se anime a un pacto por la reconstrucción aquel que en su carrera sólo ha utilizado las instituciones para destruir, aquel que solo sirvió para destrozar"

Socialistas y naranjas se emplazan a seguir mejorando el documento con el que solo ganan los servicios publicos y los ciudadanos.