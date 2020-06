Massimo Moratti al 'Què t'hi Jugues!': "Lautaro al Barça? Jugar amb Messi és sempre una motivació"

Massimo Moratti, qui ha estat president i propietari de l’Inter de Milà durant gairebé 20 anys, i una de les persones més importants de la història del club, ha atès els micròfons de SER Catalunya. Amb ell hem parlat de Lautaro, de Messi i de les opcions que té l’Inter aquesta temporada de guanyar la Serie A.

Sobre Lautaro

“Jo el que puc dir és que la intenció de l’Inter és retenir-lo, òbviament perquè és un jugador molt fort, amb un gran potencial. És un somni per tots els aficionats poder tenir algú com Lautaro, però al final tot depèn de la voluntat del jugador, del que decideixi ell”.

“Crec que estarà concentrat en l’Inter i que ho farà bé. És un jugador seriós”.

A quin jugador del Barça li agradaria que s’inclogués en l’operació Lautaro?

“Hi ha un tal Messi que no està malament... (bromeja). No, la veritat és que no ho sé, no sé quin jugador podria ser útil a l’Inter, així que no ho puc dir”.

La voluntat de Lautaro és de quedar-se a l’Inter o anar al Barça?

“Depèn de l’oferta del Barça. Sincerament crec que Lautaro es troba molt còmode a l’Inter, però en tot cas estem parlant del Barça i això de poder jugar amb Messi és una gran ambició per qualsevol”.

Qui és millor, Lautaro o Eto’o?

“Són dos jugadors diferents. Eto’o sempre el defenso perquè ho ha guanyat tot i perquè amb mi s’ha portat fantàsticament. I Lautaro és un excel·lent davanter que farà grans coses a la seva carrera”.

Sobre Samuel Eto'o i els davanters de l'Inter

“Jo sabia que Eto’o era molt fort, el coneixia, però sincerament, que arribés a ser tan útil per l’equip no ho pensava. Ell va canviar el nostre equip, li va donar fortalesa i tranquil·litat. Va aportar molt més del que em podia esperar”.

Quin és el millor davanter que ha jugat mai a l’Inter?

“Per mi el millor és Ronaldo. Ronaldo sens dubte és el millor davanter que hem tingut mai. Però després de seguida vindria Ibrahimovic. També hem tingut Adriano, un gran jugador, també és molt bo Icardi. L’Inter sempre ha tingut grans davanters i òbviament no em puc oblidar de Milito, que és el davanter que ha guanyat més a la història de l’Inter”.

Sobre Leo Messi

El seu somni com a president de l’Inter era fitxar algun dia a Messi?

“Messi sempre ha estat molt lligat al Barça, ja ho sabíem. És un somni per tots els equips del món, però és un somni impossible”.

Messi és el millor jugador que ha vist mai jugant a futbol?

“Messi, Maradona, Ronaldo, Pelé. Tots ells són jugadors diferents, han estat símbols, jugadors fantàstics i Messi a sobre és capaç de marcar gols, com Pelé, jugant per tot l’equip.

Sobre Arturo Vidal

“Arturo Vidal té un gran caràcter i podria ser un jugador important en qualsevol equip”.

Sobre Luis Suárez Miramontes

“Suárez va ser un jugador que va guanyar moltíssim a l’Inter, va portar un estil, el jugador més modern que he vist jugar mai. Un jugador que corria moltíssim, es podia llençar la pilota 60 metres i no parar, un jugador intel·ligent, que feia gols, amb una classe immensa. Jo diria que és un jugador que va canviar la forma de jugar a futbol”.

És possible que l’Inter guanyi la lliga italiana?

“Aquest any queda per jugar-se el tram final de la temporada i no podem dir res del que passarà, serà tot una sorpresa. I de cara a l’any que ve, dependrà de si l’Inter perd un jugador com Lautaro. Si és així haurà de fitxar un gran davanter per poder guanyar la lliga”.