A Coruña avanza en los trámites previos para la construcción de la estación intermodal

El pleno municipal ha avanzado este jueves en los trámites previos para la construcción de la intermodal de A Coruña. Ha sido aprobado por unanimidad una modificación del PXOM vinculado a la zona de A Sardiñeira, que verá un cambio urbanísitco notable cuando comiencen las obras de esta infraestructura.

Intercambio de responsabilidades

Un asunto del pleno que ha servido para que los grupos políticos, especialmente PSOE, PP y Marea Atlántica, intercambiasen responsabilidades sobre el importante retraso que acumula esta obra.

El responsable de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada asume las culpas del Partido Socialista y defiende el proyecto actual, que deriva del iniciado por la Marea en el anterior mandato: “En ir no vagón de cola das intermodais de Galicia, temos que ver todos os que gobernamos, pero o certo é una cuestión, en 6 meses puxemos en marcha as dúas modificacions máis que necesarias."

Marea Atlántica, que optó por una modificación en la pasada legislatura, ha insistido en que los "palos en la rueda" los puso en su momento la Xunta de Galicia, tal y como relata Xiao Varela: "Das súas mentiras con respecto as subvencions europeas, a conselleira do ramo dixo que as perdían polo retraso i se demostrou que era mentira, e tiveron máis de 12 meses parada a licitación da estación de autobuses."

Desde el PP, Martín Fernández Prado, ha defendido la gestión de la administración autonómica y ha acusado a la Marea de provocar ese retraso: "Después de marear con tanto atranco de la Marea, la Xunta ha querido siempre colaborar en este tema, de hecho colaborará en los temas urbanísticos también, porque tiene voluntad, tiene ganas de hacerlo como hizo en el resto de ciudades."

Los nacionalistas han pedido que más allá de esta modificación, que afecta a la infraestructura ferroviaria, se plante un estudio urbanísitico sobre la sitación del barrio de Os Mallos y las inversiones necesarias.

Avia Veira viceportavoz del BNG recuerda los problemas de movilidad de muchos vecinos: "É preciso intervir tamén no ámbito das propias edificacións, nun barrio onde os edificios, froito da época na que se construiron, teñen moitos déficits para as persoas con movilidade reducida e as persoas maiores."

A pesar del debate este asunto del pleno ha salido adelante por mayoría absoluta (requerida para la aprobación). Un primer paso de los muchos que todavía quedan para que la intermodal coruñesa, la que más retraso acumula entre las principales ciudades, sea una realidad tras la inversión prevista de 80 millones de euros.