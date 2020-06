Cs, PSOE y Podemos consensúan un plan de reactivación y Ballesta suspende la junta "molesto con Gómez"

Decisión inédita del Alcalde Ballesta: Suspende la junta de gobierno municipal ante “la inestabilidad generada” -según fuentes municipales- por la rueda de prensa matutina de Ciudadanos con el PSOE y podemos en la que han presentado un plan de reactivación económica municipal alternativo al propuesto por el equipo de gobierno de coalición formado por PP y Ciudadanos.

Tras anunciarse la medida, la SER se ha puesto en contacto con el alcalde José Ballesta que muestra su enfado y asegura: "No se puede entender de ninguna manera que alguien que gobierna y ha aprobado los presupuestos en coalición con el PP, pacte ahora modificar los presupuestos con la oposición".

Ballesta, en declaraciones a la SER, no oculta que "la situación es complicada" y que "Ciudadanos no informó al PP ni a él mismo sobre la rueda de prensa de esta mañana ni sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo conjunto". "Me he tenido que enterar por la prensa", asegura el alcalde de Murcia.

Durante la mañana, y tras la rueda de prensa conjunta del líder municipal de Ciudadanos con el PSOE y Podemos, numerosos cargos municipales han mostrado en privado su malestar con el líder municipal de Ciudadanos Mario Gómez por su presencia en la rueda de prensa. Pero lo que ha hecho saltar todas las alarmas en el PP de Ballesta ha sido la ausencia de comunicación posterior de Gómez cuando se le han pedido explicaciones. La tensión entre los dos socios de Gobierno en el Ayuntamiento de Murcia ya era grande tras los últimos desencuentros públicos en el pleno municipal pero “se ha disparado” en las últimas horas, según fuentes populares.

El movimiento de Cs de pactar un plan de reactivación frente a la crisis con PSOE y Podemos ha incluido un recordatorio del líder del psoe Municipal, Jose Antonio Serrano, en el que señalaba que “los tres partidos tienen mayoría suficiente para sacar adelante este plan”. Y esa frase ha molestado todavía más a Ballesta que a última hora de la tarde, y cuando la junta de gobierno ya había sido convocada públicamente, la ha suspendido por sorpresa.

Los grupos municipales de Ciudadanos, PSOE y Podemos en el Ayuntamiento de Murcia han consensuado un “plan de acción para la reactivación económica” tras la crisis generada por la pandemia del coronavirus, con unas 70 medidas de carácter económico y social que supondrán una inversión en torno a los 18 millones de euros.

Los portavoces municipales de los tres partidos, Mario Gómez, José Antonio Serrano y Ginés Ruiz, han presentado esta propuesta, que ya han solicitado formalmente que se debata en un pleno extraordinario y que confían, han dicho, en que pueda salir adelante por unanimidad. El plan parte de la premisa de "dejar de lado las políticas populistas y oportunistas" para centrarse en dar respuestas a los ciudadanos y "no dejar a nadie atrás".

Mario Gómez, que es además primer teniente de alcalde, ha negado que la elaboración de este plan con los grupos de la oposición suponga ninguna "ruptura" con sus socios de Gobierno, cuya ausencia en la rueda de prensa ha excusado apelando a lo apretado de las agendas de los concejales del PP.

El plan incluye un total de 67 medidas, de las que casi la mitad, 30, son actuaciones de protección social, mientras que otras 17 son propuesta de estímulo económico; 14 más de fomento del empleo, y 5 de adaptación urbanística y movilidad.

El portavoz socialista, José Antonio Serrano, ha señalado que los tres grupos convocantes suman mayoría en el consistorio, por lo que podrían sacar adelante el proyecto incluso sin el acuerdo del PP, y ha mostrado su compromiso de aprobar los presupuestos municipales si están encaminadas a conseguir los objetivos de este plan.

Muchas de las medidas propuestas ya están en marcha y otras forman parte de las propuestas de los grupos durante el estado de alarma. Ginés Ruiz, portavoz de Podemos-Equo destaca que todos han cedido en virtud de unos "mínimos comunes", porque es momento de desarrollar este plan basado en la "coherencia".

Entre las propuestas destacan, por ejemplo, el refuerzo de los servicios sociales, la agilización de prestaciones de la renta básica de inserción, la puesta en marcha de ayudas públicas de "emergencia covid", la ampliación de la cuantía de las becas de comedor o la universalización del servicio de teleasistencia.

También el desarrollo de un plan de vivienda municipal, la creación de un fondo de reactivación económica, bonificaciones en las tasas de terrazas y mercados, el impulso de un plan de reactivación turística, ayudas e incentivos para pymes y autónomos, o planes de movilidad, entre otras.