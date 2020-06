Todos sabemos que siempre que llueve escampa, así que estábamos seguros de que esta situación de emergencia sanitaria no podía durar para siempre. Ahora, a las puertas de pasar la fase 2, la luz al final del túnel es clara y tangible, pero no se nos olvide que todavía no hemos salido.

Los últimos datos indican que, por fin, en España la evolución de la epidemia está controlada y que estamos más cerca de alcanzar la situación social que teníamos a principios de año. Estoy convencido de que los españoles, a pesar de que muchas cosas se han roto o perdido en este amargo camino, lo que deseamos es volver a tener nuestra vida de antes de la aparición del coronavirus.

Yo, al menos, deseo recuperar los estándares de calidad de vida que teníamos en este país, que estaban a la cabeza mundial y eran la envidia de la inmensa mayoría de los extranjeros. Por algo éramos la segunda potencial mundial en turismo, a un pequeño paso de llegar a ser la primera. Nuestros comportamientos sociales, nuestro patrimonio cultural, natural e inmaterial, nuestra esperanza de vida, nuestra gastronomía, nuestras playas, nuestro sol, etc., son algunos de los activos más importantes de España. Por eso, me gustaría que nos esforzásemos todos para que, en un futuro próximo, recuperemos esta situación que hemos perdido.

Va a ser un camino muy difícil y, es muy posible, que algo cambie en nuestra sociedad al final de este proceso, pero para llegar de una forma segura y rápida todos debemos remar en la misma dirección. En este viaje no vale con que una mayoría tire del carro, mientras los demás se saltan las reglas y ponen en peligro al resto.

A mi entender, algunas de las normas que se han establecido para este proceso no me parecen adecuadas, pero las cumplo porque la salud general está por encima de mis opiniones. Es más, con el bajo nivel de contagios que existe en estos momentos, se podría afirmar que podríamos volver a nuestra vida habitual, sin más que exigirnos responsabilidad en nuestros actos y tomar medidas inmediatas para cortar la cadena de infecciones que se detecten.

Ahora bien, los españoles somos tozudos y de sangre caliente y, por eso, en algunos casos, nos saltamos la legislación a la ligera. No somos capaces de ver las graves consecuencias que estos hechos pueden tener. Un paso atrás en este camino puede suponer que nunca más volvamos a nuestra normalidad y no es ninguna exageración.

En los últimos días hemos conocido distintos rebrotes que se han producido a lo largo de nuestro país, todos ellos por saltarse el confinamiento en dos aspectos muy importantes: la concentración de personas sin guardar medidas de seguridad o por desplazarse libremente teniendo síntomas compatibles con la enfermedad. El caso más grave es el de Tomelloso, una localidad manchega diezmada por el coronavirus en el que este fin de semana se ha producido un botellón con más de dos mil jóvenes, una locura que espero que tenga consecuencias.

Y ya saben que, entre todos, con todos y, sobre todo, por todos los fallecidos, especialmente por nuestros mayores, vamos a superar esta pandemia, siempre que aislemos a los descerebrados.