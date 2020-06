La provincia de Salamanca suma más muertes por el coronavirus que once comunidades autónomas

El coronavirus ha golpeado a toda la sociedad española, al igual que a otros muchos países del mundo, de una manera muy brusca. Miles de muertos y de contagios han obligado a los gobiernos de todo el mundo a tomar restrictivas medidas de aislamiento social para evitar que el sistema sanitario se viera más desbordado de lo que ya lo ha estado.

En la provincia de Salamanca las cifras diarias de fallecimientos y de contagios confirmados han sido muy elevadas, con picos de 140 casos nuevos diarios, y de hasta 20 fallecimientos en un solo día. Pero el elevado número de decesos en la provincia de Salamanca no se queda en lo ocurrido en el día a día.

Es la segunda provincia de Castilla y León con más casos totales confirmados, tanto por la prueba PCR como por los test de anticuerpos. En total, según las cifras que aporta la Junta de Castilla y León, son 4.307 las infecciones confirmadas. Pero el peor dato es el referido al número de muertes.

Pese al caos a la hora de ofrecer los datos por parte del Ministerio de Sanidad a nivel nacional, los cuales no coinciden a veces con los que aporta el gobierno regional, la provincia de Salamanca registra un total de 674 muertes por la COVID-19, tanto con la enfermedad confirmada como con síntomas compatibles. Este dato, desmenuzado, engloba a los 364 muertos que han perdido la vida en el Complejo Asistencial de Salamanca. No obstante, otras 260 personas de residencias han perdido la vida. Además, aunque la suma total no cuadra con los datos de la Junta, en Salamanca han muerto otros 207 ancianos de residencias por tener síntomas compatibles con la enfermedad.

El total de muertes por el covid en Salamanca, 674, es el dato más elevado de las nueve provincias de Castilla y León. Tras la provincia charra, León (618 muertes) y Valladolid (570) son los lugares en los que más fallecimientos por el coronavirus se han dado.

Datos oficiales de la Junta de Castilla y León. / Cadena SER

La alta mortalidad por el covid en Salamanca queda patente también a nivel nacional si se comparan las cifras de fallecimientos por el coronavirus en la provincia respecto a otras comunidades autónomas. La cifra de 674 muertes en Salamanca es más elevada que los fallecimientos que, individualmente, han notificado las comunidades y ciudades autónomas de Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Ceuta, Extremadura, Galicia, Melilla, Murcia, Navarra y La Rioja.

De esta serie de comunidades, Galicia es la que peores cifras presenta, con 609 fallecimientos en total. Tras ella, Extremadura suma 508 muertes.

Según los datos recogidos por el Ministerio de Sanidad, todas estas regiones españolas tienen menos fallecimientos en cada una de sus áreas que la provincia de Salamanca. No obstante, las cifras en los últimos días no son congruentes entre las que anuncian las comunidades autónomas y las que luego publica el Gobierno central que, esta semana, ha llegado a anunciar que no había muertos en España pese a que, horas antes, en Castilla y León sí se habían notificado, al menos, dos fallecidos en los hospitales de la comunidad.