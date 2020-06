"Los enfermeros valencianos han vivido situaciones de auténtico pánico"

Juan José Tirado, presidente del Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana (CECOVA), asegura que las situaciones vividas en los hospitales han sido mucho más graves de lo que se imaginan los que no la han sufrido. Ha habido, dice, momentos de auténtico pánico ante la falta de material de protección para los profesionales sanitarios. Ahora, dice, es el momento de analizar los hechos vividos y plantear nuevas medidas de corrección. No puede volver a pasar lo que han sufrido estos profesionales.

Señala Tirado que lo peor ha ocurrido en los centros de referencia, en las puertas de urgencia de hospitales y en las UCI en los momentos de pico de la pandemia. El coste humano entre los profesionales sanitarios ha sido muy alto, y la comparativa de estas cifras con las de otros países ha sido demoledora. La falta de previsión sobre el material de protección ha sido evidente. Y esto ha propiciado que ellos mismos hayan sido factor de contagio.

Reconoce Juan José Tirado que el personal de enfermería ha tenido que improvisar mascarillas para protegerse, adecuando bolsas de plástico, pantallas, etc. Eso ha significado una falsa sensación de seguridad. E insiste en que esto no puede volver a pasar, se necesitan remanentes de equipos de protección, no se puede mandar a los sanitarios a la batalla sin las armas adecuadas. Y mientras se almacenan toneladas de material sanitario en Feria Valencia, todavía hay puntos donde no tienen suficiente material. Apunta el representante de los enfermeros valencianos que hasta la semana pasada había algunos servicios, como radiodiagnóstico, donde se tenían que pelear por mascarillas y batas. Aunque la situación tiende a normalizarse, ha habido momentos de verdadera angustia, incluso se ha tenido que esconder material para repartirlo de forma controlada, en una situación de auténtico pánico, sobre todo para los que han tenido que realizar atención directa a los pacientes, muchos de los cuales han precisado atención psicológica.

El presidente de CECOVA denuncia los continuos cambios de protocolo, como en el caso de las mascarillas. Cuando no había mascarillas en el mercado, no se recomendaban. Ahora que ya hay, son obligatorias. Esto no da ninguna confianza a los profesionales. A partir de ahora, y con la experiencia vivida, reclama que los protocolos sean claros y permanentes.

Asimismo, Juan José Tirado denuncia que se tiren guantes y mascarillas al suelo y pide sanciones al respecto, porque estas mascarillas abandonadas son focos de contagio.

Reclama también una mayor ratio de enfermeras por médico. Actualmente está en 1,5 enfermeras por médico, cuando la media europea es de 3 enfermeras por médico. Será esencial para un funcionamiento eficaz en Atención Primaria.

Finalmente, el presidente del Consejo de Enfermería denuncia las agresiones que siguen sufriendo los profesionales sanitarios, especialmente en el sector de la enfermería, muy feminizado y que suele ser objeto de actitudes machistas con violencia verbal y física.