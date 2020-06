Aragón comunica la muerte de un niño con coronavirus que tenía patologías previas

Un niño con patologías previas y menor de 9 años ha fallecido con coronavirus en Aragón. El Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón ha preservado sus datos y de hecho lo ha notificado como la primera muerte entre un menor de 40 años.

El Ejecutivo regional no da más detalles, amparándose en que son datos personales. Ni siquiera se conoce el día exacto de este primer fallecimiento de este niño en Aragón porque nos aseguran que esta muerte se incluyó en el recuento oficial diario, pero hasta hoy, que han desglosado la distribución de los casos por grupos de edad, se desconocía que había muerto un menor con coronavirus.

La noticia coincide con el cambio en el sistema de notificaciones de los fallecimientos en las que, además, el Ejecutivo justifica la sobremortalidad que atribuye el MInisterio de Sanidad a Aragón.

No se han aportado más datos: entre las casi 900 muertes que ha causado el virus, figura un menor. El director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo, señala que "un fallecido en un domicilio, que no tenía una prueba de PCR, es que no vamos a saber de qué se ha muerto".

Y todo en un día en el que se cambia la forma de notificar los fallecimientos ya que no se están produciendo en los centros sanitarios, lo que hace que se produzca un desfase entre los datos del Servicio Aragonés de Salud (Salud) y los del Registro Civil, no coinciden en el día.

Durante la pandemia, hubo semanas en las que se produjo un 60 % más de fallecimientos, Falo ha reconocido que no se ha podido determinar si en ese tiempo hubo muertes en el domicilio, si no se realizó la PCR.