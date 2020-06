Aquí el protocolo a seguir para ir al mercadillo desde este sábado en la capital

Como estaba previsto, ya en fase 2, este sábado reabre el mercadillo en la capital, siguiendo un protocolo de seguridad para respetar las distancias entre vendedores y clientes. Se ha elaborado un exhaustivo informe entre la Concejalía de Consumo, Mantenimiento, Protección Civil y Policía Local así como un conjunto de normas que debemos cumplir a rajatabla, siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

Mercadillo al 25% de capacidad

Un mercadillo adaptado a las circunstancias, con apenas un 25% de su capacidad limitado con tan solo 36 puestos de alimentación, que deberán guardar 2 metros de distancia entre sí y con un aforo máximo de 195 personas. Si llegaran más personas, tocaría esperar fuera del recinto que estará vallado.

El horario establecido es de 9 a 13.00h. Se ha pensado en todo, incluso si se formara cola en algún puesto se ha previsto que enfrente no haya otro puesto; los clientes no podrán manipular los productos y sepan que la entrada y la salida sea por la Avenida de los Descubrimientos de América. Al pasar encontraremos dispensador de hidrogel y muy importante, tendremos que acceder, con mascarilla.

Normativa a seguir cuando visitemos el mercadillo / Ayuntamiento Ciudad Real

AUDIO| Agustín Cacho ha visitado la zona con la concejala de Consumo Ana Belén Chacón:

Reabren servicios, de forma presencial con cita previa

La alcaldesa de Ciudad Real también ha informado que algunos servicios municipales ya empiezan a prestarse, de forma presencial; registro, inspección, intervención y tesorería; en todos encontraremos ya mamparas protectoras y también itinerarios de entrada y salida para asegurar el distanciamiento social. Se nos recomienda que circulemos por la derecha y que no subamos en ascensor.

La atención sigue siendo por cieta previa, citaprevia.ciudadreal.es o llamando al teléfono 926 21 10 44, aquellos usuarios que no la hayan pedido no podrán ser atendidos. La Administración electrónica, según ha destacado Pilar Zamora, ha funcionado muy bien, y es muy sencillo, parecido al que utilizamos para pedir cita médica: por ejemplo para acudir al punto limpio, debe hacerlo por cita previa, y puede elegir el horario.

Llamada a la responsabilidad a los jóvenes

Pilar Zamora no ha dejado pasar la ocasión y ha hecho un llamamiento expreso a los jovenes de Ciudad Real, para que actúen con responsabilidad. Que sigamos avanzando de fase, no significa que el virus no esté presente, con lo que les invitaba a mantener la distancia cuando salgan a la calle y a llevar mascarillas y a evitar las aglomeraciones.

La alcaldesa ha reiterado que depende de todos que en Ciudad Real podamos recuperar el pulso y que sigamos avanzando y aunque la policía local está vigilante para hacer cumplir las normas, depende de cada uno de nosotros que nos cuidemos, nadie está libre del Covid-19 y que cuidemos de nuestras familias.

Y aunque el verano está cerca, de momento, Zamora ha señalado que todavía no ha fecha para que abran las piscinas municipales. Están preparadas, pero han de ser inspeccionadas por Sanidad, con antelación.