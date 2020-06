CSIF denuncia falta de mamparas de protección en los hospitales y centros de salud madrileños

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha solicitado que se coloquen mamparas de protección en las unidades de admisión y citación de pacientes de todos los centros de salud y hospitales de la Comunidad de Madrid, ya que "muchos de ellos aún no cuentan con este elemento de protección".

Tal y como ha indicado en un comunicado, CSIF ya pidió por carta el pasado 4 de marzo la colocación urgente de estas mamparas en hospitales y centros de salud, pero a día de hoy muchos de estos centros no cuentan con ellas y sus trabajadores se quejan porque deben colocarse pantallas protectoras que dificultan labores como la atención telefónica.

Sin mamparas en los hospitales de Getafe, Sanse, Leganés o Fuenlabrada



En los hospitales han constatado que la situación tampoco es mucho mejor en relación con la instalación de mamparas. Por ejemplo, hospitales como el de Getafe o el Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes, los mostradores de información no cuentan con mamparas, pese a que CSIF las viene exigiendo desde hace tiempo. A cambio, han equipado a los trabajadores de estas unidades con pantallas protectoras. Y en el caso del Infanta Sofía, los servicios administrativos, que pertenecen a la parte privada de Acciona, sí que cuentan con mamparas.

En el hospital de Fuenlabrada se da la circunstancia de que la admisión de urgencias sí que cuenta con mampara pero la admisión general, no.

En la Paz han conseguido mamparas en admisión de pacientes (citas preoperatorio) y quedan pendientes de poner en citaciones; sí que hay en urgencias de la General y del Infantil, pero no en urgencias de Maternidad y en Atención al Paciente.

Mientras que el Severo Ochoa, atención al paciente y controles de enfermería tampoco cuentan con mamparas.

Según la organización sindical, en una instrucción técnica de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria de la Consejería de Sanidad sobre la correcta utilización de equipos de protección se recomienda a los trabajadores el uso de protector facial en las áreas de atención al paciente de los centros de salud que no cuenten con mamparas, lo que ha provocado la "indignación de los trabajadores".

"Está claro que ellos no se ponen en el mostrador a coger el teléfono con una pantalla puesta, me gustaría ver cómo se apañaban", ha manifestado una delegada de CSIF de atención primaria. "Lo de las pantallas faciales es incompatible con el desarrollo de su labor. Atienden pacientes y llamadas ala vez", ha añadido.

Otra delegada de CSIF en atención primaria ha señalado que en algunos centros de salud de la Dirección Asistencial Este han conseguido las mamparas protectoras a través de donaciones, no a través de la Consejería de Sanidad.

No obstante, según ha podido saber CSIF el departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero está estudiando un proyecto con diversas mejoras en los centros, entre las que se encuentra la instalación de mamparas, previo informe de los servicios de prevención.

Otro problema al que se enfrentan los trabajadores de estas unidades es la clasificación de pacientes como Covid o no, ya que "no se puede saber nunca preguntando al paciente si esto es así porque, entre otras cosas, hay pacientes Covid que son asintomáticos", asegura esta delegada de CSIF, que subraya la importancia de los medios de protección en los centros de salud para evitar contagios entre trabajadores y usuarios.

"Y de los domicilios ni hablamos, porque eso es peor, sobre todo para el profesional que entra en una casa sin saber cuánta gente hay, si se te arriman o no, si llevan o no mascarilla, si hace un mes que no ventilan... Y a ver cómo vas, ¿en tu coche, el mismo que luego usas con tu familia?", ha añadido.

En cuanto a las contrataciones, desde CSIF han señalado que de momento no se notan en los centros de atención primaria, que ahora cuentan con más funciones.