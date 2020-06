La lliçó de la nostra indústria

Estem a punt de complir tres mesos des que es declarara l’estat d’alarma per la crisi de la Covid-19, mirem arrere i ens adonem dels duríssims moments que mai podrem oblidar, a la vegada que treballem pel present i futur de la nostra ciutat, en un escenari diferent del que havíem previst abans de declarar-se la pandèmia.

El que hem viscut ens deixa moltes lliçons que hem d’aprendre i que ens permetran eixir d’aquesta crisi reforçats i més preparats, com a persones i com a poble. L’individualisme que venia guanyant terreny a la societat pre-Covid ha de deixar pas al treball conjunt, perquè és la fórmula que millors resultats ens dóna. Hem pogut comprovar que el que fa una persona de manera individual beneficia als altres, i eixe és el camí a seguir.

Una lliçó ens l’ha donada la indústria. Una indústria que sempre hem considerat imprescindible en la nostra economia i la de les nostres comarques, i que ara ha demostrat la seua capacitat de reinvenció per adaptar-se a les noves circumstàncies. I, a més, ho ha fet en un temps rècord.

La indústria tèxtil ha fabricat mascaretes i bates, la de cosmètics gels hidroalcohòlics, i la de plàstic mampares de protecció. Productes tots més que necessaris en aquesta pandèmia i que en molts moments han estat difícils de trobar. Junt amb aquestes empreses, moltes d’elles pimes que han dedicat hores, esforços i recursos a portar endavant aquesta producció, també hem de destacar l’important paper que suposa tenir en Alcoi a AITEX, l’Institut Tecnològic del Tèxtil, que ha pogut certificar amb absoluta celeritat productes bàsics en la lluita contra la Covid-19. Un Institut Tecnològic que invertirà 29 milions d’euros en la seua nova seu al barri de Batoi, les obres començaran en unes setmanes, permetrà duplicar l’espai respecte a les instal·lacions actuals i al que li agraïm i donem suport per aquesta iniciativa tan important per a la ciutat.

Comarques com les nostres i poblacions com la nostra han d’impulsar un procés de reindustrialització i diversificació per a reduir la dependència de l’exterior, i les administracions hem de donar-los suport. D’aquesta crisi podem treure una oportunitat de generar ocupació i riquesa.

Per això, des de l’Ajuntament d’Alcoi treballem en dos projectes per afavorir la implantació d'empreses, que estan immersos en els procediments perquè vegen la llum al més prompte possible. Un d’ells és el parc tecnològic en Rodes, destinat a promoure eixa nova economia basada en la transformació digital que viu la nostra societat i que nosaltres anem impulsant a través de l’estratègica Smart City.

Com també estem treballant en el procediment perquè el parc empresarial en Pagos siga una realitat, en una zona junt a l’autovia, d’alt valor afegit i connectada a serveis necessaris. Un parc empresarial respectuós amb el medi ambient, que permetrà no només atraure a indústries d’Alcoi, sinó també a altres de fora, que veuran en aquesta zona un potencial per al seu negoci.

Les administracions superiors són bàsiques per a portar endavant una regeneració necessària per a afrontar un present i futur que ningú havia pogut preveure fa tres mesos, i on la nostra indústria ha de jugar un paper determinant.