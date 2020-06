Los vendedores de la ONCE vuelven a la normalidad a partir del lunes en el Campo de Gibraltar

Los vendedores de la ONCE devolverán la normalidad a las calles de Algeciras con su regreso a la venta el próximo día 15. Es la sensación unánime que tiene la red de ventas de la Organización, integrada por 279 trabajadores en la comarca del Campo de Gibraltar, de los 1.120 que hay en la provincia de Cádiz. Todos ellos aguardan con máxima expectación su vuelta a sus habituales puntos venta “para devolver la ilusión a los algecireños en el momento que más lo necesitan”, según dice la directora de la ONCE en Algeciras, Gema Valderrama.

En la ciudad de Algeciras la ONCE cuenta con 131 vendedores de los 279 que suman en todo el Campo de Gibraltar. El 27% de ellos son ciegos o con discapacidad visual grave y afiliados a la ONCE y el resto con otras discapacidades distintas a la ceguera. Del total de vendedores algecireños, 80 venden en municipios de menos de 25.000 habitantes, dos trabajan en poblaciones menores de 5.000 habitantes, cinco realizan rutas que comprenden varias localidades, y ocho lo hacen en grandes superficies comerciales de grandes ciudades. De los 58 kioscos que la ONCE tiene en la comarca, 24 se encuentran en Algeciras.

“Todos nuestros vendedores están con unas ganas inmensas de devolver la ilusión a nuestros vecinos”, afirma con entusiasmo Gema Valderrama. “La nueva normalidad no volverá a nuestros pueblos y ciudades hasta que no veamos a los vendedores de la ONCE ubicados en sus puestos de trabajo en nuestras calles y plazas. Esa será la mejor imagen y la mejor expresión de que todo ha vuelto a empezar”, destaca la directora de la Organización en Algeciras.

Este regreso se realiza en función de la normativa vigente del proceso de desescalada aprobada por las autoridades y, muy especialmente, una vez que se han garantizado las medidas de seguridad para los vendedores de Algeciras y sus clientes, mediante la debida información y la puesta a disposición del material necesario, al igual que para el resto de trabajadores de la Organización.

En las últimas semanas, la ONCE ha intensificado el trabajo de formación para abordar la nueva realidad de las ventas en relación con los clientes, gestión de productos, higiene y pagos. Los vendedores contarán con guantes, mascarillas, pantallas protectoras, solución hidroalcohólica, y cuanta dotación más sea precisa. En estos días previos, la ONCE está acometiendo también labores de limpieza de todas las oficinas e instalaciones, así como al acondicionamiento de los quioscos ubicados en el espacio público o en otros lugares de venta.

“Todo será distinto para volver a ser iguales”, concluye la directora de la ONCE en Algeciras. “Volvemos con muchas ganas y con mucha ilusión, y sobre todo con todas las medidas de seguridad para nuestros vendedores y nuestros clientes, que son la principal garantía para adaptarnos a este nuevo tiempo que se nos abre a todos – afirma Gema Valderrama-. Y dispuestos a ser más que nunca a ser los centinelas de la ilusión en nuestras calles”.