"Es un libro hecho desde el corazón, no para generar polémica"

Si los libros hicieran ruido, El corazón del ángel sería un enorme estruendo. La biografía de Ángel Subiela, aclamado director de míticas comparsas como Los Piratas, El espíritu de Cádiz, Los ángeles caídos o Los Prisioneros es un viaje a los últimos casi 40 años del Carnaval de Cádiz. Es un recorrido de montaña rusa, con éxitos y fracasos, con alegrías y penas, con emociones a raudales, de las buenas y de las malas. "No he querido generar ninguna polémica. No tengo ninguna necesidad ahora que tengo cincuenta y tantos y soy abuelo. Es un libro hecho desde el corazón. Por eso se llama así", ha dicho Subiela en Radio Cádiz, en su primera entrevista de presentación de este libro, editado por Libros de La Herida, y que acaba de llegar a las librerías.

Quien escribe este libro es Miguel Ángel García Argüez, autor de las letras de las últimas cinco comparsas de Subiela. "Es una cosa bonita, de la que tenía muchas ganas, y que me propuso Miguel", ha contado Subiela. Es un proyecto común en el que García Argüez se aproxima a la figura del comparsista, primero como un aficionado y admirador, después como protagonista también de su relato vital. "Cuando llegamos a la parte de nuestras comparsas (desde Los doce hasta Los Listos) planteamos, incluso, que otra persona la escribiera, pero, finalmente, decidimos hablar los dos, grabar esa conversación y transcribirla", resume el autor.

Es la última parte de la biografía. Las anteriores combinan el relato en tercera persona, con acotaciones de Argüez mediante análisis literarios y musicales de cada una de las comparsas de Subiela, con las transcripciones de las conversaciones que ha tenido con el comparsista y su entorno. "Yo quería que saliera mi verdad, pero me pareció bien acompañarla de testimonios de otras personas que aportaran su versión de lo ocurrido", explica Ángel. De esta manera, aparecen las voces de sus hijas, su exmujer, varios componentes fieles a Subiela, algunos familiares y otros conocidos.

Subiela no sabe lo que han dicho los demás porque no ha leído el libro. Ni siquiera el borrador que le envió hace meses Argüez. "Tengo impaciencia en verlo, pero no en leerlo". Reconoce que la primera parte, en la que se habla de su infancia en el callejón del Circo y de sus padres, le emociona tanto que se pone sensible y tiene que pararse. Lo cogeré y lo iré leyendo poco a poco.

Los dos reconocen que es un libro controvertido. "Quien quiera buscar la polémica, la encontrará", sentencia Subiela. "No hemos pretendido hacer daño a nadie y creo que Ángel ha estado muy elegante. Otra cosa es que se saquen de contexto frases suyas", argumenta el autor. La biografía repasa la vida y obra del comparsista, marcada por diferentes etapas, separadas entre sí por abruptas rupturas, enfrentamientos con autores y componentes, y amistades perdidas por el camino. "La que más lamento es la de Rafael Velázquez padre. Él se portó muy bien conmigo y yo le fallé. Otros amigos que he perdido los he recuperado. Algunos a los que he intentado tender la mano no la han querido", ha rememorado Subiela durante su entrevista en Radio Cádiz.

El libro no rehúye de las explicaciones de esos episodios más polémicos, pero también se centra en la enorme producción carnavalera que tiene Subiela a sus espaldas, con agrupaciones que forman parte, como él, de la historia más grande del carnaval gaditano. Dice que uno de sus pasodobles favoritos es Antes de hacer las maletas de El Vapor (Martínez Ares, 1997). Y que en el pódium de sus comparsas favoritas están Los Piratas (1998), Los Ángeles Caídos (2002) y Los equilibristas (2017). "El orden que se lo ponga el que quiera", sostiene.

En la dedicatoria final del libro tiene unas hermosas palabras para su inseparable Carli Brihuega. "Mucha gente me dice que yo he tenido siempre mucha suerte porque en carnaval he salido con los mejores. Pero yo creo que mi suerte ha sido salir con el mejor: Carli Brihuega, mi hermano", escribe en su biografía. "Es que es así. Es el mejor. Y si lo conoces más. Como dice Rafael Mosquera, la voz de Carli es como un gato: araña". De su última comparsa, Los listos, le queda la espina de haber dejado para la final el pasodoble que Argüez le escribió a Chari Delgado, costurera de la comparsa muchos años y madre de Carli. Una final a la que no llegaron. "Nunca me lo perdonaré. Pero es que esos homenajes sentidos de verdad hay que guardarlos para la final y nunca pensé que el jurado iba a dejar fuera a la comparsa que tenía el mejor pasodoble del concurso".

Argüez cree que es un libro de redención para Subiela. Para el comparsista, aunque diga que no se atreve a leerlo, es una satisfacción cumplida. Ahora queda saber si Los Listos ha sido su última comparsa juntos. "Yo he hablado individualmente con cada uno. Y no lo hemos decidido aún. Habrá que hablarlo. Yo si Carli dice que hacia adelante, pues hacia adelante. Porque nunca le dejaré solo. Igual que sé que él no me dejará solo", ha confesado Subiela, mientras reconoce que el confinamiento ha relajado su veneno por el carnaval. "Me he enamorado más de mi mujer y me ha gustado estar en casa". Argüez tampoco sabe qué ocurrirá. "El libro ha llegado justo en este momento en que no sabemos qué pasará. Pero, como le ha sucedido a Ángel, creo que el confinamiento nos ha servido para relativizarlo todo. Si no salimos, tampoco pasa nada".

Lo que suceda a partir de ahora tendrá que escribirse en otro libro. El corazón del ángel, editado por Libros de la Herida, está a la venta desde esta semana en librerías de la capital gaditana y comenzará su distribución por toda Andalucía y el resto de España en los próximos días. También puede encargarse en el correo: librosdelaherida@gmail.com.