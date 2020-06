"Las zonas donde mejor se podría competir no las van a valorar"

La primera comparecencia pública de José Manuel Aira tras la vuelta al trabajo coincidió con la información adelantada por la Cadena Ser acerca de la decisión de la Federación Española de cambiar de planes sobre la sede del play-off de ascenso. La Región de Murcia se cae por motivos económicos y se valoran otros escenarios. La Cultural ya tenía perfilada su concentración días antes de arrancar la fase de ascenso. De ello y de más asuntos de actualidad habló el entrenador berciano.

-Cambio de sede: una vez más nos sorprenden los vaivenes de la Federación. Las zonas donde mejor podríamos competir no las van a valorar. En Murcia preocupaba más la humedad que el calor. Tenemos incertidumbre continua en nuestra vida. Los pasos dados hacían penaar que el play-off no corría peligro, salvo por la irresponsabilidad de los ciudadanos.

-Estado de la plantilla: "es para estar contentos del compromiso que han tenido para hacer el trabajo con exigencia desde casa lo que nos da una base para desde el primer en día en el campo empezar a buen nivel. Muy pocos problemas de lesiones. Lo más difícil fue concienciar a los jugadores de que las casi 80 sesiones en pisos nos darían la base. No era sencillo convencerles.

-Formato exprés: la comparación con la Copa del Rey para mí tiene poco sentido. Son competiciones y rivales distintos. Incertidumbre, pero confianza por como trabaja el equipo y su labor durante el año. Nos da fiabilidad para afrontar el play-off.

-Las claves: tener el grado de concentración y tension adecuados para competir en esas circunstancias, sin público.

-¿Peña Deportiva, Cornellá o Yeclano?: nunca he tenido preferencias. Son tres equipos my competitivos que han hecho una temporada muy buena, dos revelación y sin presión y el Cornellá tiene experiencia en play-off.

-Rol de favorito: prefiero ser favorito siempre porque si así te dan, es que lo tienes y has hecho las cosas bien. Hay que trasladarlo al campo y ser eficaces. Tenemos una de las mejores plantillas y luego están los rendimientos.

-Ampliación de equipos en Segunda B: no pienso en un futuro en la categoría, pero opino sobre cómo va a quedar: será como refleja la importancia que le da la RFEF. Estuvo siempre denostada y serán pasos atrás. Será una categoría devaluada.

-Acuerdos con el club: es una responsabilidad social cada paso dado con el club, sus socios y la ciudad.

-Sanciones de Rodas, Kawaya y Gudiño: cada baja es importante porque nos priva de poder tener más opciones para elegir jugadores, pero es una oportunidad para otro compañero. Si presumimos de plantilla competitiva, no podemos lamentarnos.

-Sacarse la espina con el entorno: si genero dudas o no, no lo tengo muy en cuenta. Es una oportunidad como cuerpo técnico para cumplir el objetivo marcado y devolver al club al fútbol profesional. No voy más allá.