Madrid en fase 2: visitas a mayores y fin de las franjas horarias

La Comunidad de Madrid entrará en la fase 2 de la desescalada este lunes 8 de junio. Ese avance en el plan del Gobierno central implica una serie de cambios en la vida diaria de los madrileños.

Fin de las franjas horarias

En la fase 2 se terminan las limitaciones horarias para salir a pasear o a hacer deporte que se fijaron según distintos grupos de edad. Las franjas sí se mantendrán para personas vulnerables, que solo podrán salir de casa de 10.00 a 12.00 y de 19.00 a 20.00.

Libertad de movimientos dentro de la provincia

La movilidad en transporte público o privado se permite dentro de los límites de la comunidad. Los viajes a otras provincias siguen prohibidos si no están justificados por una causa mayor. Para viajar en un vehículo privado hay que tener en cuenta si los pasajeros conviven de forma habitual: si todos los ocupantes del coche viven juntos, pueden ocupar todas las plazas y no tienen que usar mascarilla; si los viajeros no conviven, tienen que usar mascarilla y el máximo por fila de asientos es de dos personas.

Visitas a centros de mayores

Las Comunidades de Madrid podrá permitir en su ámbito territorial las visitas a los residentes de viviendas tuteladas, centros residenciales de personas con discapacidad y centros residenciales de personas mayores. En todo caso, habrá que pedir cita previa para evitar aglomeraciones en estos lugares.

Reincorporación a las aulas

La Comunidad de Madrid tiene previsto un plan de vueltas a las aulas para el inicio de la fase 2. A partir de este lunes podrán ir a clase aquellos alumnos de primaria que sean citados por sus respectivos centros porque hayan detectado problemas de aprendizaje en la educación a distancia. Es una decisión voluntaria de las familias. A partir del 16 de junio, fecha en la que acaban los exámenes finales de secundaria, podrán volver a clase los alumnos de segundo de bachillerato para preparar la Evau.

Vuelven las bodas

Las ceremonias nupciales podrán realizarse en todo tipo de instalaciones, públicas o privadas, siempre que no se supere el 50% de su aforo. Podrán asistir un máximo de 100 personas en espacios al aire libre o de 50 personas en espacios cerrados, manteniendo la distancia social e higiene de manos.

Reuniones de hasta 15 personas

Las reuniones en la calle entre personas que no convivan juntas están permitidas y se amplía el tamaño de los grupos. Los grupos deberán ser de 15 personas o menos y deberán guardar la distancia de seguridad entre sí. El uso de mascarilla es obligatorio en los espacios abiertos donde no se pueda mantener una distancia de dos metros entre las personas.

Reapertura de centros comerciales

Se permite que los centros comerciales reabran al público si pueden cumplir con las medidas de seguridad en las zonas comunes, donde se podrá transitar pero no quedarse. El aforo máximo para estos lugares es del 30% y para cada local del centro comercial, del 40%. Las zonas infantiles permanecerán cerradas.

Los bares y restaurantes pueden abrir sus interiores

Bares y restaurantes podrán abrir, aunque no tengan terraza, y servir en el interior de su local. El aforo permitido oscila entre el 30 y el 50%, cifra que fija cada comunidad autónoma. Las discotecas y bares de ocio nocturno seguirán cerrados. Para las terrazas se mantiene el límite de grupos de 10 personas.

Abiertos museos, teatros y cines

Los museos podrán abrir sus puertas con una limitación de aforo de un 30 o 50%, según lo estipule cada comunidad autónoma. Los teatros y cines también estarán abiertos siempre a un tercio de su aforo y si tienen butacas numeradas. Existen diferencias entre espacios abiertos y cerrados: si son al aire libre, la capacidad máxima es de 400 personas y si son interiores, el límite es de 50. Las salas de conciertos se rigen por las mismas normas que cines y teatros.

Gimnasios y piscinas, reabiertos

Los gimnasios y las piscinas de uso recreativo puede reabrir con una aforo máximo del 30% siempre que se garantice la distancia mínima entre usuarios. Es obligatorio concertar una cita previa para acudir a estos espacios. Las piscinas deportivas también pueden reabrir, pero los deportistas federados tendrán preferencia para acceder a ellas. El deporte al aire libre se puede seguir practicando en grupos, ahora de hasta 15 personas, siempre que se respete la distancia de seguridad.