"El paciente no es derivable"

La Cadena SER ha tenido acceso a comunicaciones entre el Hospital de la Princesa y la residencia Casablanca que ponen sobre la mesa las dificultades en los momentos críticos de la pandemia para trasladar pacientes. Así se hizo en al menos tres casos, dos de ellos positivos por COVID-19. los pacientes acabaron en la sanidad privada.

El primer caso está fechado a finales de marzo. Un paciente con fiebre, posible neumonía y tos con flema, según los médicos de la residencia. La sanidad privada confirma el PCR positivo por coronavirus después de pedir asesoramiento clínico al hospital de La Princesa. El segundo caso, también con la COVID-19, se produce a mediados de abril. La residencia activa el protocolo de derivación al hospital de La Princesa pero el centro lo paraliza porque "aunque se encuentra clínicamente peor que el día anterior está respondiendo al tratamiento y en este momento NO es derivable". La familia decide entonces llevarlo a un hospital privado.

En mayo llega el tercero de los residentes que no pudo ser ingresado en el hospital de La Princesa. En este caso, el paciente sufrió una caída con un fuerte golpe en la cabeza y los facultativos llamaron al centro sanitario para pedir una ambulancia. Según las comunicaciones que ha conocido esta emisora, el hospital "no considera que sea beneficioso el traslado del paciente" porque "podría estar esperando en urgencias a hacerle las pruebas hasta las 2:00 AM". Este caso colma la paciencia de la residencia, siempre según la documentación examinada, que exige por escrito el motivo del rechazo de un paciente con traumatismo cranoencefálico y fractura de tabique. La respuesta de La Princesa es que ellos no han rechazado la derivación sino que "se trata de valorar siempre los riesgos/beneficios de todas las actuaciones médicas".

Tal y como les adelantó esta emisora el pasado viernes, la fiscalía de Madrid ha solicitado a ditintos hospitales de Madrid, entre ellos, La Princesa "los criterios médicos que se han seguido en este centro para el acceso a UCI, edad, patología, etc, así como el uso de respiradores" en el marco de la investigación que se sigue contra este centro hospitalario y otros de la Comunidad de Madrid a raíz de las denuncias de familiares de pacientes.