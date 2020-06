Más de 180 músicos de València homenajean a las víctimas de covid-19 interpretando 'Lo cant del valencià'

La Coordinadora de Sociedades Musicales de la ciudad de Valencia (COSOMUVAL), en representación de sus 2.200 músicos, 4.300 educandos, 300 profesores y sus más de 12.500 socios, ha querido mostrar su solidaridad con las víctimas del covid-19 y lo ha hecho a través de la interpretación virtual del pasodoble Lo cant del valencià, del maestro Pedro Sosa, a cargo de más de 180 músicos pertenecientes a sus 27 sociedades musicales. Una interpretación que se puede visualizar a través de las redes sociales de la entidad (Facebook, Twitter e Instagram).

Aunque como afirma el presidente de COSOMUVAL, Miguel Hernández, "la idea inicial era ofrecer un concierto a cargo de una macro banda con miembros de todas las formaciones de la Coordinadora en algún escenario emblemático de la ciudad de Valencia, la imposibilidad de llevar a cabo este proyecto, debido a la situación dramática que todavía estamos viviendo, nos obligó a buscar una alternativa. Eso sí, con el mismo objetivo: rendir un homenaje a los miles de fallecidos y sus familias y reconocer la labor de todos los profesionales que trabajan desde hace meses día a día por superar esta pandemia".

Y como no podía ser de otro modo, las tecnologías on line han posibilitado que, aunque no sea de manera física, este homenaje musical haya sido posible. Más de 180 músicos de bandas de toda la ciudad, coordinados por César Pallás, presidente de la Societat Musical La Unió de Tres Forques, se apuntaron de inmediato a la propuesta y, una vez definida la plantilla, se comenzó a trabajar.

A cada uno de los participantes se le facilitó su partitura para que la grabaran en su casa y la remitieran al coordinador, que ha realizado un minucioso trabajo de edición y post-producción del video, adaptando sonoridades, tempos, timbres... con la finalidad de que el pasodoble suene como si todos sus ejecutantes lo hubieran interpretado conjuntamente sobre un mismo escenario. Como explica César Pallás "la colaboración e implicación de los responsables, directores y directoras de las bandas y de los músicos ha sido fundamental para el éxito del proyecto. Se ha realizado un trabajo de supervisión de las grabaciones individuales por los directores para garantizar el mejor resultado artístico y técnico posible. De otra manera coordinar a tanto intérprete habría sido imposible. Aunque la obra elegida para grabar, Lo cant del valencià, es un clásico del repertorio bandístico, el grabar cada músico solo en su casa supone una gran dificultad para conseguir una correcta afinación y empaste con el conjunto. Estamos muy satisfechos con el resultado porque el reto era enorme".

El producto final es una pieza que integra la suma de muchos esfuerzos individuales y la voluntad común de homenajear a quienes peor lo han pasado en esta crisis del covid-19.

Aunque la experiencia está siendo muy positiva para todos y la acogida en la red está desbordando las previsiones, la Coordinadora no abandona su proyecto inicial y en su agenda sigue pendiente la realización de un concierto homenaje en Valencia cuando las circunstancias lo permitan.

COSOMUVAL

La Coordinadora de Sociedades Musicales Federadas de la ciudad de Valencia (COSOMUVAL) nació en 1983 a iniciativa de seis entidades musicales de la ciudad. Actualmente está formada por 27 sociedades que agrupan un total de 2.200 músicos activos. En sus escuelas de música se imparte enseñanza musical a más de 4.300 educandos y se da trabajo alrededor de a 300 profesionales. Además, estas sociedades aglutinan a más de 12.500 socios.

Pero las sociedades musicales no solo están compuestas por bandas de música, la mayoría de ellas disponen de Banda Juvenil, Conjunto Coral, Grupos de Cámara, Conjuntos de Jazz, etc., y hasta algunas de Orquesta Sinfónica.

Durante los años 2008 y 2009, coincidiendo con el XXV Aniversario de su fundación, la Coordinadora impulsó diversos actos como la Fira de les Bandes en los Jardines de Viveros, o el Concierto Conmemorativo del XXV Aniversario, que tuvo lugar en el Palau de la Música de Valencia, a cargo de la Banda Sinfónica de la Coordinadora, compuesta por músicos de todas las sociedades musicales de la Ciudad y dirigida por Onofre Díez Monzó.

Desde diciembre de 2011, su presidente es Miguel Hernández Ferrer.