Josep Borrell: "España ha reaccionado con los recursos que tiene rápidamente"

Josep Borrell ha comentado las últimas medidas de la Unión y del Banco Central Europeo, en una entrevista en SER Catalunya: "Hace no demasiados días parecía difícil imaginar un programa de relanzamiento económico de esta dimensión. Son muchos miles de millones pero lo tenemos que comprar con el PIB europeo. Representará un 1'5 durante tres años. Y el PIB europeo caerá un 7 por ciento "

El Alto Representante de la UE para la política exterior también ha apuntado "algunos son muy conscientes de la crisis económica para que la sufren. Lo que tenemos es sobre todo una crisis de movilidad ya la temporada política se va a sufrir. Por eso España recibe una cantidad importante de esta operación europea "

Borrell ha salido en defensa de la actuación del gobierno español y se mostró preocupado por el desequilibrio que puede llevar medidas como las aprobadas por Alemania: "España ha reaccionado con los recursos que tiene rápidamente. Y Alemania lo está haciendo de manera muy fuerte y muy rápida. Esto preocupa porque puede desequilibrar la competencia. El fondo que se está tirando tiene una partida destinada a reequilibrar "

Josep Borrell ha apuntado respecto de la lentitud de la toma de decisiones en Europa que "si queremos mantener los controles democráticos y que todo pase por todos los parlamentos esto lleva su tiempo, no lo podemos evitar, está en los tratados. ¿Sería mejor que no fuese por unanimidad? Sí, sería mejor desde el punto de vista de la integración política. Pero en las cosas más importantes esto no es así. Aún no estamos suficientemente integrados políticamente. Ya llegaremos”

Y en cuanto a la desecalada y la apertura de fronteras, Borrell dice que está haciendo un esfuerzo desde Bruselas para intentarlo coordinar "pero cada estado tiene una visión propia de cuál es su situación sanitaria y trata de no perder lo que ha ganando con un gran esfuerzo de confinamiento. Esperamos que de aquí al comienzo del verano se pueda normalizar la situación en todas partes."