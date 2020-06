Els restauradors del Born inicien la campanya "Mengem-nos el Born" en el marc de la reobertura de locals

Del 8 de juny al 6 de juliol, i sota el lema "A la primera t'hi convidem nosaltres", 23 restaurants i botigues gourmet de Born, el barri social i gastronòmic per excel·lència de la ciutat, oferiran a tots els seus clients la primera consumició gratuïta amb la seva reserva. La campanya, titulada "Mengem-nos el Born" busca retornar a la ciutadania l'alegria de viure a través de la restauració i la vida social a la ciutat i recuperar l'esperit alegre i obert del barri després del coronavirus.

"Després d'aquests mesos tan complicats, en els quals la decisió més encertada era quedar-se a casa per la nostra salut i la de les persones que estimem, creiem que ara que la situació està millorant, ha arribat el moment de donar-li la volta a la situació. Volem animar la gent a retornar el pols a la ciutat, i per això, els convidem a què ens ajudin a recuperar l'esperit alegre, obert i cosmopolita d'aquest barri històric i característic per a la gastronomia de la ciutat" ha explicat Juan Carlos Arriaga, president de Born Comerç.

La campanya és una resposta de la Barcelona BORN Gourmet, l'associació que agrupa alguns dels restauradors i botigues gourmet del Born amb una àmplia vinculació amb el barri, per reactivar l'activitat econòmica i la vida social en els comerços que han hagut de tancar i s’han vist més afectats per la situació de confinament.

Per a la difusió de la campanya s'ha comptat amb la col·laboració dels dissenyadors i artistes Javier Mariscal i Mikel Urmeneta que han ideat de forma conjunta, per primera vegada, l'original i colorista cartell que es descobrirà el dilluns 8 a les 13.30, a la seu de la Barcelona Born Gourmet a la placeta Montcada amb la presència dels creadors.

La Barcelona Born Gourmet ha explicat que els 23 restaurants que formen part de l'associació funcionaran, fins que duri la fase 2, al 40% de la seva ocupació a l'interior i al 50% en les terrasses, en el cas que en tinguin, i que, en tots ells, es tindran en compte i es seguiran totes les mesures d'higiene, distanciament i seguretat establertes per les autoritats sanitàries.

Entre els restaurants que formen part de l'associació es troben reconeguts establiments com el 7 Portes, Vila Viniteca, Sagardi Cuiners Bascos, Llamber, Es?mar, Tapeo Born, ORIO Gastronomia Vasca, La Vinya del Senyor, OAXACA Cuina Mexicana, Golfo de Bizkaia, Chigre 1769, Bodega La Puntual, Cafés El Magnifico, Euskal Etxea taberna, PORK... boig per tu, 1881 per Sagardi, Bodega Vidrios y Cristales, Sagàs Pagesos i Cuiners, Bar Ángel, entre d'altres.

Sobre l’associació Barcelona Born Gourmet

Barcelona Born Gourmet és una associació que reuneix una selecció de restaurants i botigues gastronòmiques del barri del Born amb una extensa experiència i vinculació al barri, amb l’objectiu de reivindicar la gastronomia de gran qualitat, única i singular, que predomina en el barri del Born de Barcelona. Vinculats a l’associació hi ha comerciants i cuiners amb una llarga tradició al barri com Jose Manuel Juárez (Confraria de Pescadors), Salvador Sans (Cafès el Magnífico), Quim Vila (Vila Viniteca) Santi Hoyos (Bar Ángel), Fran Heras (Llamber i Chigre), Rafa Zafra (Estimar), els germans Iñaki y Mikel Lopez de Viñaspre (Sagardi, Orio, Euskal Etxea), Oriol Rovira (Pork...boig per tu i Sagàs), Joan Bagur (Oaxaca Cuina Mexicana), José Varela (La Puntual), Dani Rueda (Tapeo), Luca Marongiu (Zero Patatero) i Francesc Solé Parellada (7 Portes).

#Mengem-noselBorn hvp://www.barcelonaborngourmet.com