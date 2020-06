"Queremos vivir con respeto, sin violencia"

La Plaza de la Escandalera de Oviedo ha acogido una de las concentraciones convocadas, a lo largo del país, con el lema “Basta de violencia policial racista” a raíz del asesinato de George Floyd, un hombre negro a manos de un policía blanco, en EEUU.

Decenas de personas han secundado esta acción en la que el protagonismo lo han tenido personas de la comunidad negra en Asturias, que han desplegado una pancarta en la que se leía “No Justice, no Peace”. Entre los participantes que han coreado consignas como “ningún ser humano es ilegal” ha habido presencia de muchos jóvenes, caso de Ágata que es mulata y de Jéssica, que es negra. Tienen 20 años y desde jóvenes han sufrido en primera persona el racismo y la violencia “no tanto física como de palabra”.

Ágata asegura que “se que dentro de mi raza tengo un privilegio porque no soy tan oscura, pero a mi me dijeron varias cosas por mi pelo (rizado) por mi piel, me dejaron de lado…”; por su parte, para Jéssica al miedo de ser mujer está el de ser negra “yo tengo 20 años y con menos edad ya me han preguntado, oye cuanto cobras”. Otro testimonio es el de Clement, senegalés que lleva 14 años en el Principado; él quiere “vivir en paz, sin violencia”. A su juicio el racismo en España se vive de otra manera “la gene que está en la calle vendiendo… te quitan el derecho, porque no vinimos aquí para robar. Solo queremos vivir”

La concentración, a las once de la mañana, ha sido auspiciada en Asturias por el Sindicato de Estudiantes